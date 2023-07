Investimenti significativi, cicli di progetto prolungati e fluttuazioni stagionali della produzione: sono tra i principali elementi che influenzano il business plan delle imprese che investono in progetti di energia rinnovabile.

Elementi che portano alcune complessità capaci di intaccare l’equilibrio dei flussi di cassa delle imprese coinvolte.

Per questo Agicap, società che offre soluzioni di cash flow management, ha elaborato un documento che illustra le dinamiche finanziarie del settore energetico e propone alcuni accorgimenti pratici per professionisti e investitori che operano nel settore (link in fondo all’articolo).

Il white paper di Agicap



Nel documento Agicap descrive una strategia di gestione finanziaria basata su due elementi specifici: la pianificazione della liquidità e il monitoraggio automatizzato.

La pianificazione della liquidità nel settore delle rinnovabili è importante, perché i progetti richiedono investimenti rilevnati e hanno lunghi cicli di vita. Un buon piano iniziale offre pertanto maggiore respiro alle casse aziendali.

Allo stesso tempo, il monitoraggio automatizzato dei flussi consente di analizzare in tempo reale l’andamento della liquidità e di prendere decisioni efficaci per ottimizzare il cash flow nelle stagioni più difficili.

Al settore delle rinnovabili, Agicap propone un software per la gestione della tesoreria. Si tratta di un sistema intuitivo e personalizzabile, progettato proprio per supportare le aziende nella gestione del cash flow in un contesto specifico come quello delle rinnovabili.

Tra gli altri contenuti del documento, gli approfondimenti sulle esigenze finanziarie tipiche (con testimonianze e casi studio), strumenti pratici e consigli utili, capaci di guidare le aziende verso una gestione ottimizzata della liquidità.

Un focus sul settore delle rinnovabili



La gestione della tesoreria nel settore delle energie rinnovabili è una sfida complessa e cruciale. Basti pensare all’allocazione delle risorse finanziarie prima di un progetto: ogni progetto richiede un investimento iniziale quasi sempre finanziato dal debito e ciò complica la gestione del cash flow.

Un settore che prevede mesi o anni di lavoro su un singolo progetto, ha bisogno di contare su una visione a lungo termine che includa tutti i movimenti della liquidità, quindi le previsioni di cassa devono essere precise e prive di errori, perché su di esse si basa una catena di operazioni che è la chiave del successo dell’azienda, oltre che dei progetti.

Anche la stagionalità della produzione energetica è fattore determinante negli equilibri di cassa; infatti, la produzione è legata alle diverse condizioni stagionali e/o climatiche. Anche questi fattori di difficile controllo richiedono competenze e abilità specifiche per contrastare impreviste crisi di liquidità e un flusso di cassa a volte incerto.

In definitiva, serve una cultura finanziaria che presti particolare attenzione alla gestione della tesoreria, oltre che strategie e strumenti adeguati, contenuto che sono trattati nel documento, scaricabile gratuitamente.