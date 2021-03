Nel 2020 in Germania sono stati prodotti e immessi in rete 502,6 TWh, un calo del 5,9% rispetto al 2019 e le rinnovabili sul totale dell’elettricità immessa in rete ha raggiunto un nuovo record, con una fetta cresciuta dal 42,3% dell’anno precedente al 47,0% nel 2020.

Questi i dati provvisori forniti dall’Ufficio federale di statistica (Destatis, grafico sotto).

L’energia eolica ha raggiunto il 25,6% del mix elettrico tedesco (contro i l 22,8% del 2019), il che significa che una fonte rinnovabile per la prima volta ha fornito la maggior parte dell’elettricità immessa in rete entro un anno, sostituendo il carbone come la più importante fonte di energia.

In Italia (si vedano i dati Terna qui), nel 2020 la domanda elettrica ha avuto un calo 5,3% e anche per questo le rinnovabili hanno guadagnato un punto percentuale, arrivando al 38% circa dei consumi.

Nel nostro paese, nell’anno da poco finito, l’eolico ha soddisfatto il 6,1% della domanda elettrica annuale, il fotovoltaico l’8,4%, l’idroelettrico il 15,3% (al netto dei consumi di pompaggio), le bioenergie che coprono il 6% e la geotermia l’1,9%.

Potrebbe interessarti anche: