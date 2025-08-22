In Germania i nuovi impianti fotovoltaici domestici di piccole dimensioni sono “già redditizi sul mercato”, motivo per cui, adesso, “non richiedono più alcun sussidio”.

Lo ha affermato, in una recente intervista al quotidiano tedesco Augsburger Allgemeine, la ministra dell’Economia Katherina Reiche (Cdu), annunciando di fatto importanti novità per i proprietari di case che desiderino installare un impianto sul proprio tetto.

Ad oggi chiunque generi energia solare in questo modo e la immetta nella rete tedesca riceve un importo fisso per kilowattora, per 20 anni. La cifra varia a seconda delle dimensioni dell’impianto, del tipo di immissione e del momento della messa in opera: maggiore è la potenza installata, minore è la remunerazione. Si ricava di più se tutta l’elettricità prodotta viene ceduta alla rete, ma di regola viene distribuita solo l’eccedenza dopo l’autoconsumo.

Secondo l’Associazione tedesca dell’industria solare, Bsw Solar, all’inizio di agosto con un impianto fotovoltaico classico dalla potenza di picco di 10 kilowatt, si ricevono 7,86 centesimi per kWh; con un impianto da 10 a 40 kilowatt, invece 6,80 centesimi per kWh. In caso di immissione completa verrebbero pagati 12,47 centesimi per kWh.

Questo tipo di sussidi feed-in non valgono solo per l’energia solare, ma anche per l’energia eolica e gli impianti a biogas. Quando furono introdotti per la prima volta, ormai più di 20 anni fa, le tecnologie erano ancora molto costose. Oggi l’economia di scala ne ha ridotto sensibilmente i costi, rendendo, secondo la ministra, non più necessarie queste agevolazioni per il FV domestico.

Reiche ha però specificato che non intende modificare la tariffa incentivante per il fotovoltaico esistente. “I proprietari di case beneficiano di una clausola di salvaguardia per i loro impianti”, ha chiarito.

La replica dei Verdi

Su X il vicepresidente dei Verdi, Sven Giegold, ha criticato le intenzioni della ministra: “Vuole staccare la spina agli impianti solari privati; invece di distribuire a tutti i vantaggi delle energie rinnovabili in termini di costi, sostiene i grandi operatori e rallenta quelli piccoli”.

Dunque, “i fautori di una transizione energetica decentralizzata e guidata dai cittadini devono mobilitarsi ora. Che si tratti di comuni, aziende, agricoltori o attivisti per il clima, le politiche di Reiche genererebbero molti sconfitti”, insiste Giegold.

“Se venissero eliminati gli incentivi all’immissione di energia elettrica”, avverte, “i tetti non sarebbero più pieni” di impianti e la transizione energetica diventerebbe un business solo per grandi aziende e investitori. Anche la Bsw Solar insorge, segnalando che l’attuazione del progetto comprometterebbe gli obiettivi climatici nazionali e danneggerebbe gravemente il settore.

L’espansione della rete

Reiche ha inoltre annunciato ulteriori requisiti a cui i titolari di turbine eoliche e impianti solari, grandi e piccoli, dovranno adeguarsi in futuro. “Gli impianti eolici e solari onshore – ha detto la ministra – dovranno contribuire maggiormente ai costi di espansione della rete“.

Ha poi rimarcato l’importanza di accoppiare gli impianti fotovoltaici ai sistemi di accumulo, così da poter rendere più “controllabile” il sistema. Molti dei piccoli siti sui tetti, infatti, attualmente immettono l’elettricità in rete “in modo incontrollato, mettendola sotto pressione”.

In Germania si osserverà dunque una maggiore sincronizzazione tra l’espansione delle energie rinnovabili e quella delle linee elettriche. Ciò implica che i nuovi impianti saranno costruiti preferibilmente nelle aree in cui la rete è sufficientemente potente.

Reiche ha infine fatto sapere di voler mettere mano anche alla tariffa incentivante che viene pagata agli operatori quando i loro impianti vengono spenti per proteggerli da eventuali sovraccarichi. “Questa regolamentazione è in vigore da troppo tempo”, ha affermato.

Prospettive per il fotovoltaico domestico

Secondo un sondaggio commissionato dall’Ong climatica Initiative Klimaneutrales Deutschland con sede a Monaco di Baviera, circa due terzi dei proprietari di case in Germania prevedono di installare un impianto fotovoltaico entro il 2029.

Inoltre, il 41% sta valutando l’acquisto di un veicolo elettrico (29%) o ne possiede già uno (12%). Circa il 23% sta pensando di acquistare una pompa di calore (il 15% ne ha installata una).

L’indagine ha dunque mostrato un aumento generale del numero di proprietari di case che pianificano l’acquisto di tecnologie pulite, con l’energia solare a trainare l’interesse. La Ong sottolinea un dato interessante, cioè che le preferenze politiche non hanno giocato un ruolo significativo nella propensione a investire.

Il fattore determinante è quello economico. Quelli con un reddito mensile superiore a 2.500 euro erano più favorevoli a dichiarare di voler investire in energia solare e auto elettriche. Quelli meno propensi a spendere in soluzioni di energia verde per la casa (di solito persone con un reddito inferiore a 2.500 euro al mese) hanno attribuito la colpa ai costi.