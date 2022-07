Via libera alla proroga della riduzione delle accise sui carburanti per autotrazione, a partire dal 3 agosto fino al 21 dello stesso mese.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Finanze e Transizione ecologica) che estende i tagli fiscali su benzina, diesel, gpl e metano in scadenza il prossimo 2 agosto.

Si tratta della quarta proroga della misura, in vigore dallo scorso 22 marzo in risposta alle impennate dei prezzi finali dei combustibili, che si sono accentuate dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Il metano per autotrazione inizialmente non era stato incluso nei tagli fiscali; il Governo era poi intervenuto su questo fronte ai primi di maggio, prevedendo un azzeramento delle accise e Iva agevolata al 5%.

Il provvedimento, ricordiamo, consente di risparmiare circa 30 €cent al litro su benzina e gasolio.

