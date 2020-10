Nei giorni scorsi, tra giovedì 8 e lunedì 12 ottobre, l’Italia ha esportato gas verso la Svizzera al punto di interconnessione di Passo Gries: si è cioè invertito il normale flusso, con volumi fino a circa 1 GWh/h nei giorni 10 e 11 ottobre.

Dal 2018, quando Snam ha messo in funzione la tecnologia che permette di invertire il flusso del gas, la si era usata solo in due occasioni, a marzo e novembre di quell’anno, ci spiegano dall’azienda: questa è la terza volta.

Intanto arrivano notizie anche da un altro gasdotto, il controverso Tap, Trans Adriatic Pipeline, progettato nel 2003 e ancora da inaugurare: a quasi quattro anni e mezzo dall’inizio dei lavori, la società Tap AG ha annunciato che la costruzione dell’infrastruttura “è sostanzialmente terminata”.

Da Snam (azionista al 20% di Tap Ag assieme a BP e Socar e Snam, ciascuna con la stessa quota, Fluxys con il 19%, Enagás con il 16% e Axpo con il 5%) confermano a QualEnergia.it che “dal punto di vista tecnico l’infrastruttura sarà utilizzabile entro metà novembre”, senza sbilanciarsi sul fatto se ci sarà effettivamente gas da far passare nel tubo, cosa che dipende da questioni di natura commerciale.

Il Tap, lungo 878 km, ricordiamo, potrebbe portare in Italia fino a 10 miliardi di metri cubi l’anno di gas dal giacimento azero di Shah Deniz I. “Ma non ci aspettiamo un incremento improvviso dei volumi con l’operatività del nuovo gasdotto”, ci spiega Simona Socci, analista di Ref-E, “stiamo ancora valutando l’impatto sul mercato che la nuova interconnessione potrà avere”, aggiunge.

“L’Italia è un paese strutturalmente lungo di gas, con una capacità di trasporto sovradimensionata, c’è molta offerta, tra import dall’Algeria, dal Tarvisio, gnl… e presto anche il Tap”, osserva Davide Tabarelli di Nomisma Energia sentito da QualEnergia.it.

Può essere letta in questo contesto anche l’inversione dei flussi con la Svizzera verificatasi nei giorni scorsi?

Quanto accaduto si spiega in realtà con eventi contingenti: “un flusso minore dalla Norvegia, per un impianto fuori uso fino a fine mese e uno sciopero, ora concluso, che ha bloccato circa 35 milioni di metri cubi in uscita”, ci spiega Socci. “Questo – prosegue – ha fatto salire il prezzo al Ttf (il mercato olandese, ndr”), rispetto al Psv (il prezzo “italiano”, ndr), facendo invertire il flusso a Nord e aumentando gli ingressi da Mazara (collegamento con l’Algeria, ndr)”.

Contingenza a parte, è ovvio che qualcosa sta cambiando nel mercato del gas: “nonostante la sovracapacità di importazione, i prezzi in Italia hanno sempre avuto un differenziale al rialzo di circa 2 euro a metro cubo rispetto al resto d’Europa. Ora invece gli effetti di un mercato lungo si stano iniziando a manifestare, anche grazie alla fine dei take or pay, contratti di lunga durata che ingessavano i prezzi”, ci spiega Tabarelli.

“Sul medio lungo termine – conferma Socci – ci aspettiamo una compressione graduale delle spread Psv-Ttf, che nelle settimane scorse è stato addirittura negativo”.

