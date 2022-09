In concomitanza con la presentazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale da parte del Ministero della Transizione Ecologica, l’Enea ha raccolto una serie di link a documenti recentemente pubblicati dall’Agenzia nazionale che contengono indicazioni pratiche per i cittadini.

Molte azioni indicate nel piano del governo sono state già affrontate dall’Enea in diversi pamphlet di approfondimento, che evidenziano come alcuni semplici comportamenti possano già far risparmiare fino al 10% di energia.

Qui di seguito una lista di articoli di QualEnergia.it che riportano analisi e documenti Enea sul tema del risparmio, dell’efficienza e dell’uso di fonti rinnovabili:

Si veda inoltre, il documento “Guida Enea per il risparmio di energia in ufficio” (pdf)

La redazione di QualEnergia.it ha poi cercato di sintetizzare in un solo articolo alcuni consigli basici su come alleviare il caro-bollette e gli sprechi per le famiglie, utilizzando sia fonti Enea che di altri esperti energetici (Come risparmiare energia a casa in 6 semplici passi).

Al di là del cosiddetto approccio “comportamentale”, altre scelte possono tagliare, ad esempio, l’uso del gas e abbattere la spesa energetica complessiva, come ad esempio elettrificare i consumi domestici, utilizzando pompe di calore e piani ad induzione per la cottura. A tal proposito abbiamo realizzato una rubrica che introduce al tema delle pompe di calore: “Le pompe di calore elettriche per la casa senza gas“, 7 brevi video in collaborazione con l’ingegner Samuele Trento.

Alle soluzioni per la casa senza gas, QualEnergia.it ha inoltre dedicato una sessantina di articoli specifici.

