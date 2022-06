Lo sviluppo della mobilità elettrica “è una delle tecnologie del futuro” ed è un percorso “abbracciato da tutti i costruttori di veicoli”, ma non bisogna “ostinarsi ad abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico, creando pericolosi squilibri nel mercato e in ambito sociale, per il forte impatto che implica sul sistema industriale“.

In Italia, Anfia stima la perdita di circa 73.000 posti di lavoro nei prossimi anni, non compensati dalle circa 6.000 nuove posizioni che creerà la mobilità elettrica.

Di segno opposto è la tesi di chi sostiene pienamente il bando alla vendita di nuove auto termiche dal 2035, come Motus-E (associazione italiana che promuove la mobilità elettrica) e Transport & Environment, organizzazione indipendente che pubblica diversi studi sui trasporti a zero emissioni.

Per loro, è necessario puntare su una sola soluzione per i veicoli leggeri, quella della elettrificazione diretta tramite batterie.

Mentre i carburanti alternativi, come e-fuel e biocombustibili, dovrebbero essere riservati esclusivamente ai trasporti più pesanti: camion, navi, aerei. Anche perché i carburanti sintetici sono molto meno efficienti delle auto elettriche.

Per produrre elettro-combustibili green a zero emissioni, bisogna impiegare grandi quantità di elettricità rinnovabile, ben più di quanta ne sia necessaria per ricaricare le batterie dei veicoli alla spina.

Quindi un e-fuel, considerando tutto il ciclo di produzione e utilizzo, è molto meno efficiente in confronto all’alimentazione a batterie.

Considerazioni simili si trovano nel recente rapporto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) su come decarbonizzare i trasporti, dove si spiega che per ridurre le emissioni di CO2, le soluzioni tecnologiche più promettenti, soprattutto per il trasporto su strada, sono quelle che guardano alla elettrificazione diretta.

Intanto è uscita una nuova edizione del rapporto di BloombergNEF sui veicoli elettrici, “Long-Term Electric Vehicle Outlook” (link in basso), dove si sottolinea che le vendite di auto alla spina (sia elettriche pure che ibride plug-in) continueranno a crescere nei prossimi anni.

Si passerà da 6,6 milioni di modelli commercializzati in tutto il mondo nel 2021 a 20,6 milioni nel 2025 (23% circa del mercato complessivo). Nel 2025 su strada ci saranno 77 milioni di auto alla spina, il 6% circa del totale.

Tuttavia, gli analisti avvertono che per avere uno scenario dei trasporti compatibile con il traguardo di azzerare le emissioni nette entro il 2050, la diffusione della mobilità elettrica (in tutti i segmenti: si parla anche di veicoli commerciali e autobus) dovrà avanzare ancora più rapidamente.

Secondo BloombergNEF, elettrificare direttamente i veicoli con batterie sembra essere la soluzione più interessante dal punto di vista economico e anche in termini di efficienza. Mentre i veicoli con celle a combustibile a idrogeno potranno colmare alcuni vuoti, ad esempio per i trasporti pesanti su lunghe percorrenze e con grandi volumi di merci.

Entro il 2030, infatti, la diffusione di batterie a maggiore densità energetica e di stazioni di ricarica megawatt-scale, faranno sì che anche i camion elettrici diventino una opzione praticabile per molti utilizzi, compresi molti trasporti di lungo raggio.

Le fonti: