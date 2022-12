Scienziati statunitensi hanno testato un sistema di fusione nucleare che per la prima volta è riuscito a produrre in un esperimento di laboratorio più energia di quella che ha consumato per portare a termine la reazione.

Ma la cautela è d’obbligo, dopo decenni di false partenze e problemi fondamentali che rimangono irrisolti.

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha fatto sapere che il segretario all’Energia, Jennifer Granholm, e il sottosegretario alla Sicurezza nucleare, Jill Hruby, annunceranno oggi “un’importante scoperta scientifica” al Lawrence Livermore National Laboratory, senza aggiungere particolari.

Il laboratorio di Livermore, da parte sua, ha confermato di avere completato con successo un esperimento presso la sua National Ignition Facility (NIF), indicando però che l’analisi dei risultati era ancora in corso.

Stando alle indiscrezioni trapelate, la reazione di fusione presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California, avrebbe prodotto circa 2,5 megajoule (0,7 kWh) di energia utilizzando un processo di fusione a confinamento inerziale alimentato da soli 2,1 megajoule (0,6 kWh) di energia, ottenendo quindi circa il 19% di energia in più.

Come funziona

Il risultato è stato ottenuto surriscaldando con decine di raggi laser un mix di deuterio e trizio al centro del reattore.

In particolare, i 192 laser più potenti del mondo, illuminando contemporaneamente le pareti interne di una capsula d’oro di qualche centimetro, la portano a milioni di gradi, vaporizzandola. I raggi X emessi da questo plasma d’oro riscaldano a loro volta la superficie di una pallina di circa 3 mm di diametro contenente il combustibile della fusione, cioè il deuterio e trizio, che, implodendo, innescano reazioni di fusione che si auto-sostengono una volta attivate.

Si tratta, in sostanza, di una mini-esplosione termonucleare della potenza di pochi chilogrammi di tritolo, senza l’innesco di una bomba atomica, ma con un principio simile a quello delle bombe all’idrogeno.

Era dagli anni ’50 che i fisici tentavano di replicare sulla Terra la reazione di fusione che alimenta il Sole, cercando di generare da un processo di fusione artificialmente indotto più energia di quanta il processo stesso ne consumi.

Ma la strada della fusione nucleare verso una generazione elettrica priva di carbonio, abbondante e a buon mercato è ancora lunghissima e irta di ostacoli tecnologici, logistici ed economici che neanche un progresso scientifico come quello che si prefigura negli Usa potrebbe riuscire a risolvere.

“Irrilevante per gli usi concreti”

“È un annuncio irrilevante” dal punto di vista degli usi civili e dell’applicabilità reale di questa soluzione sperimentale, ha detto a QualEnergia.it Giuseppe Cima, fisico con lunghe esperienze di ricerca e lavoro all’Università del Texas ad Austin e anche presso Euratom, Enea e Cnr.

Uno dei motivi principali per cui il previsto annuncio statunitense sarebbe destinato all’atto pratico a lasciare il tempo che trova è che il piatto forte del test, cioè il suo bilancio energetico positivo, pur costituendo un passo avanti, è in realtà estremamente circoscritto. Il surplus di energia ottenuto col nuovo test, cioè gli 0,4 megajoule (0,1 kWh) netti, rappresentano il valore energetico dei soli neutroni liberati dalla fusione.

Ma per poter utilizzare effettivamente questo sistema, manca tutta una serie di passaggi fondamentali.

“Dai neutroni bisogna passare al calore, dal calore bisogna passare al vapore, il vapore va poi a finire nella turbina e la turbina deve poi far funzionare il generatore; quindi, solo l’efficienza termodinamica sarà il 30%”, ha detto Cima.

Per superare tutti questi ostacoli termodinamici, la produzione energetica della fusione dovrebbe essere di almeno tre ordini di grandezza superiore (cioè moltiplicata per 1.000), rispetto a quella ottenuta dopo 70 anni di tentativi nel test californiano, ha aggiunto.

Fuori ritmo e fuori inventario

C’è poi il problema del ritmo di riproduzione della fusione, che per generare energia effettivamente utilizzabile dovrebbe essere nell’ordine di migliaia di fusioni all’ora.

Il test in questione è stato ottenuto con una preparazione di 15 giorni. Per generare un singolo evento di fusione, con una produzione “netta” di 0,1 kWh di soli neutroni, equiparabile a 0,1 Wh di elettricità, ci sono cioè volute più di due settimane, ci ha detto Cima.

Il terzo grande ostacolo pratico è rappresentato dalla difficoltà di reperire il trizio, un raro isotopo radioattivo dell’idrogeno, che costa circa 30.000 dollari al grammo, più o meno come un diamante.

Il problema, in realtà, non è il prezzo, che molti sarebbero pronti a pagare, bensì il fatto che questo elemento si trova solo in due condizioni: allo stato naturale, in quantità infinitesimali, nell’alta atmosfera, generato dal bombardamento dei raggi cosmici, e come sottoprodotto della fissione dei reattori nucleari tradizionali, in piccole quantità che pochi raccolgono.

I pochi chilogrammi di trizio disponibili in commercio provengono da un tipo di impianti nucleari presenti solo in Canada e nella Corea del Sud. Secondo le proiezioni degli esperti, le forniture raggiungeranno il picco nel corso di questo decennio, per poi iniziare un costante declino, destinato ad accelerare quando gli stessi esperimenti sulla fusione nucleare inizieranno a bruciare maggiori quantità di questo isotopo.

Entra quindi in gioco il classico cane che si morde la coda: diversi scienziati ritengono che i futuri reattori atomici a fusione nucleare potranno produrre da soli il trizio di cui hanno bisogno, scindendo del litio in elio e trizio.

Ma, per produrre in questo modo il trizio sarebbe necessario un reattore a fusione già funzionante, e potrebbe non esserci trizio a sufficienza per raggiungere questo stadio in primo luogo e avviare la fusione atomica su scala almeno dimostrativa. Né si potrà contare in futuro sulla produzione di trizio dei reattori tradizionali di Canada e Corea, destinati allo smantellamento nel giro di non moltissimi anni.

Concorrenza militare

Va poi notato che a contendersi il poco trizio reperibile nel mondo c’è anche il settore militare americano, che ne ha bisogno in quanto, come accennato, è alla base della bomba all’idrogeno.

L’esperimento del Lawrence Livermore National Lab è stato infatti finanziato anche dal Dipartimento della Difesa Usa, per continuare la ricerca su nuove armi senza violare il Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, un trattato internazionale che impone un limite alla potenza di un ordigno nucleare sperimentale, ha detto l’ex docente dell’Università del Texas.

Il test in questione, per la sua piccola dimensione, permette appunto di approfondire la ricerca sulle bombe H rispettando gli impegni internazionali. In tale quadro molto complesso, “rimane tutto in sospeso come era 30 o 40 anni fa”, ha detto Cima.

Ci vogliono ancora decenni

I progressi annunciati non porteranno a un’accelerazione improvvisa della tecnologia di fusione, ci ha confermato Nicola Armaroli, direttore di ricerca dell’Istituto per la Sintesi organica e la Fotoreattività del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ed esperto di energia.

“Ben venga un piccolo progresso, ma questo non vuol dire che l’avremo in tempi brevi, se mai l’avremo nella pratica. Noi dobbiamo decarbonizzare entro il 2050 e resta assai improbabile che la fusione ci verrà in soccorso. Comunque arrivi, la fusione arriverà in ritardo”, ha detto Armaroli.

Anche a fronte di una dimostrazione di laboratorio, attesa 70 anni, che il bilancio energetico del primo passo di una prova di fusione nucleare sulla Terra possa chiudersi in attivo, un tale progresso potrebbe non vedere applicazioni reali e su vasta scala prima di molti decenni, e forse mai.

“C’è ancora una lunghissima strada da fare per arrivare ad impianti, anche solo dimostrativi, e vedere che la tecnologia sia scalabile ed economicamente conveniente. E quindi passeranno i soliti decenni che ci riproponiamo da cinquant’anni”, ha aggiunto il dirigente del Cnr.

C’è poi il problema che questa tecnologia sarebbe destinata a rimanere nelle mani di pochi, ammesso sempre si riesca a realizzarla.

“Il fatto che sia controllata da pochi mal si addice a una democratizzazione e decentralizzazione del sistema energetico di cui abbiamo bisogno, perché sono soprattutto i Paesi più poveri, meno tecnologicamente avanzati, che hanno bisogno di aumentare il consumo energetico e con tecnologie come questa cadrebbero ancora una volta sotto un pesante colonialismo energetico”, ha detto Armaroli.

“C’è un aspetto sociale, politico, geopolitico e culturale che non va trascurato quando si parla di fusione”, ha concluso il dirigente del Cnr – soprattutto in una fase come quella attuale, dove i pericoli e i costi di una scarsa autonomia energetica sono sotto gli occhi di tutti.

Potrebbe interessarti anche: