Lo strumento di progettazione online Fronius Solar.creator si arricchisce di nuove funzioni che semplificano ancora di più il lavoro di installatori e progettisti.

C’è la possibilità di integrare le soluzioni per la mobilità elettrica e i consigli offerti dallo strumento gratuito per ottimizzare i sistemi di ricarica.

Molto più di un semplice strumento di progettazione

All’interno di Fronius Solar.creator ci sono funzionalità che vanno oltre la sola progettazione degli impianti fotovoltaici.

Infatti, vengono considerati anche tutti gli altri aspetti di una configurazione, dalla scelta del luogo di installazione fino ai report illustrativi. Inoltre, è collegato a vari database online esterni (dai moduli solari alle condizioni meteo, fino all’integrazione con Google Maps) per offrire il miglior servizio possibile.

L’interfaccia diretta ai database meteorologici consente di ottenere i dati sull’irraggiamento solare del luogo d’installazione selezionato.

Per agevolare una progettazione completa e ottimale dell’impianto, Fronius Solar.creator propone in automatico l’integrazione di ulteriori tecnologie per l’efficienza energetica, come ad esempio la batteria della taglia più adeguata.

Prossimamente saranno disponibili anche delle soluzioni per la produzione di acqua calda o per la ricarica dell’auto elettrica. Inoltre, i risultati possono essere rielaborati in base alle proprie esigenze e presentati con la struttura che si preferisce. Questa possibilità di personalizzazione rappresenta un notevole aiuto in fase di vendita.

Uno strumento di grande supporto per progettisti e venditori

Per accedere a Fronius Solar.creator è possibile utilizzare il proprio account Solar.web, inserendo le stesse credenziali; questo rende lo strumento ancora più pratico e semplifica l’accesso da diversi dispositivi.

All’interno di un singolo account si possono creare e salvare numerosi progetti, senza limiti di numero. La visualizzazione all’interno del portale è molto intuitiva: una guida step-by-step accompagna gli utenti in ogni fase della progettazione e, alla fine, si genera il report con una panoramica generale dell’impianto chiara ed efficace.

“Abbiamo sviluppato Fronius Solar.creator per aiutare i nostri clienti nella progettazione, configurazione ed allestimento degli impianti fotovoltaici, anche quelli più complessi”, spiega Martin Hackl, Global Director della Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH.

“I report generati dal nostro strumento online sono molto utili in fase di consulenza ai clienti finali perché illustrano in modo chiaro e semplice la redditività, i flussi energetici e i componenti dell’impianto fotovoltaico progettato; per questo consigliamo sempre di utilizzarli. All’interno di questo strumento ci sono anche dei profili di carico predefiniti, che facilitano l’individuazione del profilo di consumo e forniscono una valutazione dettagliata del consumo previsto.”

Per accedere a Fronius Solar.creator: https://creator.fronius.com/

