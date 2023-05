Dal 14 al 16 giugno la fiera “The smarter E Europe” riapre le porte a Monaco di Baviera.

Fronius sarà presente con i suoi prodotti e soluzioni in due aree espositive, una a Intersolar Europe e una a Power2Drive Europe, per con stan per un totale di 668 mq (Intersolar: padiglione 4, stand B4.310 e B4.410 / Power2Drive Europe: padiglione 6, stand B6.130).

“Join for more energy” è lo slogan di quest’anno e racconta l’obiettivo di Fronius di creare una rete digitale efficiente e funzionale che estenda la portata delle soluzioni Fronius anche ad altri settori coinvolti nell’efficientamento energetico, per fornire un’alimentazione elettrica rinnovabile anche negli ambiti del riscaldamento/raffrescamento e della mobilità.

Tra i prodotti che verranno esposti in fiera anche gli inverter ibridi predisposti per essere collegati a una batteria di accumulo.

Per i suoi prodotti Fronius offre anche la “Digital Lifecycle Assistance“, una serie di servizi, anche digitali, che danno supporto nella progettazione e messa in funzione di un impianto fotovoltaico, nel monitoraggio, nella gestione e assistenza post-vendita in caso di guasto.

Questo contatto continuo con l’impianto permette di individuare rapidamente i problemi, ideare nuove soluzioni o migliorare quelle già esistenti.

