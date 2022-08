La gamma di prodotti Fronius si è recentemente arricchita con la nuova linea GEN24 Plus.

Fanno parte di questa famiglia l’inverter monofase Primo e l‘inverter trifase Symo. La principale caratteristica di questo prodotto – disponibile con Fronius Symo GEN24 Plus 6-10 kW e Fronius Primo GEN24 Plus 3-6 kW – è la funzione di back-up, disponibile sia che il sistema di accumulo venga installato contestualmente, sia che venga aggiunto in un secondo momento.

In aggiunta, la Multi Flow Technology permette di alimentare i carichi domestici e di caricare la batteria, anche in mancanza di fornitura dalla rete elettrica. Questo garantisce un maggiore autoconsumo e una fornitura più duratura in caso di blackout.

Per promuovere questa linea di prodotti Fronius ha chiesto ai suoi service partner di presentarli in alcuni brevi video. Nella prima intervista che riportiamo di seguito l’azienda ha coinvolto un Fronius System Partner dell’Abruzzo: Icaro S.r.l.

L’azienda abruzzese è nata nel 2008 e installa inverter Fronius dal 2015. Il titolare di Icaro, l’ingegnere Giuseppe Ciammetti, racconta com’è nata l’azienda, quando è iniziata la collaborazione con Fronius e le sue impressioni sul nuovo inverter Fronius GEN24 Plus.

