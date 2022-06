Dove sono i più grandi impianti fotovoltaici nel mondo? Quali paesi sono in testa nella corsa alle nuove installazioni FV?

A queste e altre domande si potrà rispondere consultando il nuovo database online lanciato da Global Energy Monitor. Il Global Solar Power Tracker, infatti, censisce tutti i parchi fotovoltaici utility-scale di potenza pari o superiore a 20 MW (10 MW nei Paesi arabi), combinando dati da diverse fonti (governi, aziende e altri dati pubblici).

Il tracker finora ha catalogato 5.190 progetti fotovoltaici a livello mondiale per complessivi 289 GW in esercizio in 148 Paesi, oltre a 3.551 progetti potenziali (annunciati, in corso di sviluppo oppure costruzione) che porterebbero il totale aggregato a circa 651 GW.

Global Energy Monitor ricorda che il solare su scala industriale rappresenta circa il 65% della capacità FV complessivamente installata; Cina, Stati Uniti e India sono i tre Paesi con la quantità maggiore di impianti fotovoltaici utility-scale operativi, con rispettivamente 130, 43 e 29 GW.

