Gli Stati Uniti puntano sempre di più sul fotovoltaico distribuito sugli edifici residenziali.

Nell’ambito del maxi piano di investimenti per le rinnovabili lanciato dall’amministrazione Biden, l’Inflation Reduction Act (Ira), ci sono 7 miliardi di dollari per finanziare l’iniziativa “Solar for All”.

Ad annunciare l’apertura del bando, fino al prossimo 26 settembre, è l’Environmental Protection Agency (Epa), l’agenzia federale Usa per la protezione ambientale.

Non si finanzieranno direttamente singoli progetti: le risorse, infatti, saranno assegnate a stati, territori, governi tribali, municipalità e organizzazioni no-profit. L’Epa quindi prevede di assegnare fino a 60 sovvenzioni.

Con i finanziamenti ottenuti, i beneficiari potranno espandere i programmi solari esistenti e crearne di nuovi sul territorio nazionale.

Obiettivo, evidenzia la stessa Epa, è consentire a milioni di famiglie a basso reddito di installare sistemi fotovoltaici sui tetti degli edifici e accedere così alla produzione di energia elettrica pulita e a basso costo, riducendo le bollette almeno del 20% per ogni abitazione inclusa nel programma.

Grazie ai nuovi fondi, si potranno fornire sussidi e altra assistenza finanziaria per progetti FV residenziali al servizio di comunità svantaggiate. Verrà anche fornita assistenza tecnica, ad esempio per l’interconnessione degli impianti, oltre al supporto per le procedure di autorizzazione, in modo da superare tutti gli ostacoli di natura sia tecnica sia amministrativa e burocratica.

