Fotovoltaico su tetto tra boom di installazioni e ritardi dei Paesi Ue

Il fotovoltaico su tetto sta crescendo rapidamente a livello Ue, +54% su base annua nel 2023, ma diversi Stati membri non sono abbastanza pronti a gestire la domanda in aumento di questi impianti.

Ci sono ancora, infatti, diverse barriere, tra cui mancanza di strategie chiare per sviluppare le installazioni FV (con particolare riferimento agli incentivi per le famiglie a basso reddito), frequenti cambiamenti delle politiche di sostegno al solare, restrizioni per l’utilizzo della rete, mancanza di regole per supportare la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili, ritardi per velocizzare e semplificare le autorizzazioni.

Queste le principali considerazioni di Climate Action Network Europe (organizzazione no profit con oltre 200 membri attivi in 40 Paesi europei), nella nuova edizione del rapporto dedicato al fotovoltaico residenziale, “Engaging citizens and local communities in the solar revolution – An update” (link in basso).

Il documento, si spiega, valuta i progressi compiuti dagli Stati membri nella diffusione e nella facilitazione del fotovoltaico sui tetti domestici rispetto al rapporto pubblicato a maggio 2022, considerando l’impatto dei cambiamenti politici e normativi in risposta all’invasione russa dell’Ucraina e alla crisi dei prezzi energetici (come la Rooftop Solar Initiative e la strategia solare dell’Ue introdotte nell’ambito del pacchetto REPowerEU).

Sono undici i Paesi esaminati: Bulgaria, Francia , Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.

A ogni Stato membro è stato assegnato un punteggio nelle seguenti aree prioritarie per lo sviluppo del fotovoltaico residenziale: governance, incentivi e programmi di sostegno, procedure di autorizzazione, condivisione dell’energia, autoconsumo collettivo e comunità energetiche, insieme alle eventuali misure aggiuntive che si stanno implementando (ad esempio: campagne di sensibilizzazione pubblica, programmi di formazione per far fronte alla carenza di lavoratori qualificati nel settore, introduzione dei contatori intelligenti).

Il punteggio, si precisa, si basa su un approccio qualitativo che incorpora “il contributo e le percezioni delle organizzazioni nazionali di CAN Europe che hanno partecipato al rapporto, con alcuni aggiustamenti per garantire la comparabilità e l’equilibrio tra i profili nazionali”.

Non c’è quindi alcuna pretesa di comparare in modo quantitativo e oggettivo le prestazioni dei diversi Paesi riguardo allo sviluppo del FV su tetto.

Il nuovo tabellone – immagine sotto – fa riferimento ai punteggi del rapporto pubblicato a maggio 2022.

Per l’Italia (che ha meritato un +2 rispetto alla rilevazione precedente), in particolare, tra i punti positivi si osserva che “ha fatto progressi significativi” nell’incremento di capacità FV che nel 2023, ricordiamo, ha superato 5 GW di cui il 43% (2,2 GW) nel comparto residenziale.

Tuttavia, nel Pniec italiano mancano ancora obiettivi specifici su alcuni aspetti chiave, come i volumi per gli impianti FV su tetto e su scala industriale; altra nota negativa citata da CAN Europe è la riduzione del Superbonus dal 110% al 90% che “potrebbe scoraggiare le famiglie a basso reddito dall’acquistare impianti solari”.

Inoltre, i processi di autorizzazione restano complessi, perché comportano “lunghe procedure e ritardi burocratici” che possono scoraggiare gli investimenti in progetti su larga scala.

Inoltre, si osserva, sono necessarie ulteriori misure per finanziare programmi di formazione rivolti agli installatori e al personale amministrativo; occorre anche sviluppare campagne di sensibilizzazione pubblica che mostrino i vantaggi e il potenziale del fotovoltaico al fine di accelerarne l’adozione.

