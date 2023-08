SWCT™ migliora anche la stabilità delle celle e rende i moduli meno vulnerabili alle micro-crepe, uno dei motivi principali delle perdite di rednimento nei moduli solari.

L’azienda produce celle e moduli solari esclusivamente in Germania (Bitterfeld-Wolfen, in Sassonia-Anhalt), con macchine e tecnologia brevettate in Svizzera. I moduli solari sono garantiti fino a 30 anni.

L’azienda mette a disposizione degli utenti domestici un calcolatore solare, che permette di fare una prima valutazione sul potenziale risparmio in bolletta che si otterrebbe installando un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione.