Riunire i Fronius System Partner (FSP), condividere con loro il processo di rinnovamento di Fronius, ascoltare le loro necessità e analizzare insieme le criticità che stanno affrontando.

Come spiega Matteo Poffe, National Sales Manager di Fronius Italia, questo è l’obiettivo principale dei Fronius System Partner Summit, gli eventi che il produttore di inverter fotovoltaici organizza per incontrare i suoi service partner e che sono ripartiti il 30 agosto 2023 con un evento che si è tenuto presso il Museo Ferrari Maranello (foto in alto).

Una giornata dedicata a networking e formazione che, nella sua prima data, ha coinvolto 70 aziende da tutta Italia.



Fronius Italia non ha ancora pubblicato il calendario dei prossimi eventi, ma secondo il direttore generale, Alberto Pinori, la seconda metà dell’anno sarà ricca di momenti di incontro. “Con questo evento inauguriamo la nuova stagione di incontri sul territorio, tra i quali ci saranno altri FSP Summit nel centro e sud Italia”, anticipa Pinori. “La nostra azienda ha fatto e sta facendo investimenti importanti nell’ambito delle energie rinnovabili perché vogliamo dare un segnale forte al mercato: Fronius c’è, sia nella fornitura di prodotti in Italia, sia come partner per gli installatori e specialmente per i Fronius System Partner”.

La Ferrari experience con Fronius

Il Summit è iniziato con una convention dedicata alle novità più rilevanti per gli FSP, dalle soluzioni in arrivo a quelle già disponibili per la vendita, presentate dall’intero team di Area Sales Manager e referenti per gli studi di progettazione.

Non sono mancati i momenti di interazione con la platea di Fronius System Partner, che poi è stata coinvolta nelle esclusive experience di Ferrari Maranello: la visita guidata del museo, la gara su pista con i simulatori di Formula 1 e la sfida a squadre di cambio gomme (pit-stop).

Al termine della giornata, i vincitori di queste ultime due prove sono stati premiati con un test drive su diversi modelli di Ferrari per provare l’emozione di guidare una rossa.

Il lavoro di Fronius in Italia

La presenza di Fronius in Italia è sempre stata costante, fin dall’apertura della filiale locale più di 15 anni fa.

Nel 2020 Fronius Italia ha avviato un importante progetto di espansione acquistando la propria sede da 900 mq (in affitto fino a quel momento) e un capannone limitrofo da 750 mq. In seguito ha potenziato il supporto tecnico locale, il centro riparazioni e la rete di tecnici esperti a supporto di progettisti e installatori assumendo 10 nuove risorse nell’arco di 3 anni.

Con l’acquisto di altri 2 capannoni destinati all’ampliamento del Repair Center e del magazzino, l’intera struttura di Fronius Italia ora occupa una superficie di oltre 2.200 mq con un team di ben 43 persone.

