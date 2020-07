Accrescere la produzione di energia da fonti rinnovabili è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030 previsti dal PNIEC.

Il fotovoltaico è certamente una delle fonti rinnovabili a disposizione delle aziende per alimentare la propria impresa, creando benefici economici e migliorando la sostenibilità del proprio business in ottica carbon neutrality.

Enel X accompagna le aziende in questo percorso con alcune soluzioni dedicate.

Durante il webinar l’azienda illustrerà le principali soluzioni, le formule offerte (spot sales, finanziamento, formula ESCo, crowdfunding) e gli incentivi disponibili sia per impianti nuovi che per impianti già in funzione da rimodernare (revamping).

Tra gli argomenti trattati:

Decreto FER soluzioni finanziarie (ESCo, spot sales, crowfunding) revamping e second life.



Relatore:



Sandro Franco – Key Account Manager Enel X

Durata webinar: circa 60 minuti (dalle ore 12 alle 13, incluso question time)

