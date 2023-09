La volatilità del mercato energetico, in molti casi, rende complessa per le aziende la gestione dei costi legati alle utenze.

Nonostante temi come autoproduzione, sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed efficienza stiano permeando lentamente la cultura delle imprese, resta ancora una barriera culturale che impedisce a molte realtà imprenditoriali di investire in impianti di energia rinnovabile.

Per superare questo ostacolo percettivo e supportare le imprese in questa direzione, Centrica Business Solution ha preparato una guida (allegata in basso) che illustra i benefici economici dell’impiego del solare FV per le aziende, dimostrando quali possono essere i risparmi monetari e i benefici ambientali per la propria attività economica.

Un caso studio



Per dimostrare i potenziali risparmi, Centrica ha analizzato un caso di un’azienda che sta intraprendendo un percorso di diversificazione del proprio approvvigionamento energetico. Si tratta di una grande azienda alimentare che vuole soddisfare parte del proprio fabbisogno di elettricità autoproducendo energia solare.

L’azienda ha valutato così la possibilità di installare un impianto fotovoltaico da 1 MW sul tetto del proprio capannone, per soddisfare circa 1/3 del proprio fabbisogno energetico. Il modello contrattuale utilizzato è completamente finanziato attraverso un PPA (Power Purchase Agreement).

L’impianto cioè non richieda alcun investimento di capitale iniziale: l’azienda dovrà pagare la propria elettricità prodotta dall’impianto a circa 10-14 c€/kWh.

Partendo da questi dati, Centrica ha elaborato una previsione delle bollette elettriche dell’azienda nei primi 5 anni successivi all’installazione, calcolando anche i potenziali risparmi in caso le tariffe dell’elettricità proveniente dalla rete fossero stabili a circa 25 c€/kWh.

Secondo i calcoli di Centrica, l’azienda alimentare potrebbe ottenere un riapsmio totale di oltre 600mila euro nei primi quattro anni successivi all’installazione dell’impianto solare (circa 150mila/anno). Risparmi che potrebbe ad esempio reinvestire in altre aree aziendali.

Le previsioni elaborate indicano inoltre che l’azienda potrebbe risparmiare circa 3 milioni di euro in 25 anni di vita utile dell’impianto, e questo solamente semplicemente convertendo 1/3 della sua domanda totale in energia solare.

Ogni anno la bolletta dell’elettricità sarà inferiore di circa il 16% rispetto a quanto avrebbe pagato se non avesse installato l’impianto FV. Grazie al PPA, i prezzi dell’elettricità restano prevedibili e stabili per tutta la durata del contratto, consentendo all’azienda di gestire al meglio il proprio bilancio.

