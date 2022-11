Le aziende hanno ormai compreso che installare sui propri capannoni gli impianti solari fotovoltaici conviene, soprattutto in questa fase storica.

Tra quelle che stanno procedendo nel piano di efficientamento degli stabilimenti produttivi c’è Achille Pinto, storica azienda tessile, nata nel 1933 a Casnate con Bernate (CO), che produce tessuti ed accessori tessili per importanti e riconosciuti brand internazionali della moda.

Ad occuparsi della progettazione e realizzazione degli interventi, Samso SPA, Energy Service Company milanese, che, dopo la diagnosi energetica, ha installato sulla copertura dello stabilimento in via Adige a Casnate con Bernate un impianto fotovoltaico da 113 kW di potenza, composto da 354 moduli policristallini.

Nella stessa sede ha poi effettuato un relamping LED di 290 punti luce presenti all’interno e sul perimetro esterno dei fabbricati con l’obiettivo di massimizzare l’efficientamento.

Successivamente Samso ha installato sul tetto della sede centrale in via Roma, un secondo impianto fotovoltaico, dalla potenza di 283 kW, che monta 615 moduli monocristallini.

Saranno poi attivate due stazioni di ricarica da 22 kWp, con 2 connettori, a disposizione di dipendenti e visitatori nei parcheggi antistanti gli stabilimenti.

Si stima che l’azienda riuscirà a produrre ogni anno circa 467.000 kWh, pari al 12% del fabbisogno elettrico del sito produttivo, sulla base dei consumi analizzati degli anni 2021-2022.

“Achille Pinto è una azienda tessile molto energivora – commenta Igor Bovo, Ad di Samso Spa – . In generale, tutto il settore tessile è profondamente toccato dagli aumenti vertiginosi del costo di elettricità che si sono verificati in questi mesi e si ripercuotono inevitabilmente sui costi di produzione. L’investimento in nuove fonti rinnovabili, con impianti su misura, rappresenta la giusta scelta delle aziende. Abbiamo realizzato gli interventi senza gravare sui bilanci aziendali di Achille Pinto e, con il servizio energia, per 10 anni ci impegniamo a fornire l’energia elettrica rinnovabile di cui l’azienda ha bisogno, occupandoci anche delle manutenzioni”.

Samsø è una E.S.Co. certificata ai sensi delle norme ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, specializzata nella progettazione, realizzazione, finanziamento d’interventi di efficienza energetica e nell’installazione di punti di ricarica a zero emissioni per la mobilità sostenibile.

Potrebbe interessarti anche: