European Energy ha ottenuto, tramite la controllata Sun Project, il Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) per realizzare un impianto fotovoltaico da 250 MW nel Comune di Vizzini (Catania).

Secondo quanto comunicato dall’azienda si tratta del più grande impianto fotovoltaico mai realizzato in Italia.

Il progetto prevede che l’impianto, che sorgerà a poche decine di metri dalla nuova stazione elettrica di Terna, una volta a regime produca energia equivalente al fabbisogno di 130.000 famiglie.

Alcuni aspetti tecnici sono ancora in corso di definizione. Per realizzare il parco FV la società sta infatti valutando se adottare soluzioni “standard” o se avvalersi di “tracker” per incrementare la produzione di energia.

Al vaglio anche l’eventualità di conciliare la produzione di energia con l’utilizzo dei terreni anche per uso agricolo, con un’installazione di tipo “agrivoltaico”.

Il progetto prevede inoltre di destinare 200 ettari – ovvero una superficie equivalente a quella dedicata all’impianto fotovoltaico – a un programma di riforestazione e recupero della originaria biodiversità del suolo.

Prevista anche un’azione mirata al contrasto della desertificazione attraverso lo scavo di trincee drenanti per arricchire la falda idrica e ridurre il dilavamento superficiale dovuto alle sempre più rare, ma sempre più intense, precipitazioni.

