Risparmiare fino al 25% sulla bolletta elettrica grazie a un pannello fotovoltaico da appartamento (da installare ad esempio sul balcone) e combattere così la povertà energetica delle famiglie a basso reddito.

È il traguardo della nuova campagna di raccolta fondi promossa da Enel X e Legambiente, battezzata “Un pannello in più”, che prevede la possibilità di donare pannelli fotovoltaici (link in basso) ai nuclei familiari in difficoltà e più vulnerabili ai rincari energetici attuali.

Il “fotovoltaico da appartamento”, spiega una nota di Enel X, ha un potenziale importante per moltissime abitazioni: considerando solo quelle classificate di tipo civile (A/2) ed economico (A/3), parliamo di circa 23 milioni di balconi o superfici verticali che possono ospitare impianti di questo tipo.

Se solo il 20% di questi appartamenti si dotasse di un pannello fotovoltaico sul proprio balcone o finestra, si eviterebbero emissioni per oltre 600mila tonnellate di CO2 ogni anno, pari a quella assorbita da una foresta di circa 35 milioni di alberi.

E ciò porterebbe a installare 1,6 GW di nuova potenza FV, più della metà del traguardo del Green Deal fissato per il 2022 in Italia.

Questa iniziativa di crowdfunding sarà accompagnata da una campagna itinerante che nel periodo 8-27 giugno farà tappa in nove città italiane: Napoli (8 giugno), Brindisi (10 giugno), Palermo (13 giugno), Roma (15 giugno), Cagliari (18 giugno), Firenze (21 giugno), Torino (23 giugno), Milano (25 giugno), Bologna (27 giugno).

È prevista una serie di appuntamenti finalizzati a sensibilizzare le persone su tutti gli strumenti esistenti per ridurre i costi in bolletta, non solo il fotovoltaico ma anche risparmio ed efficienza, comunità energetiche, bonus sociali e sharing economy.

La raccolta fondi sarà attiva fino al prossimo autunno. Per donare basterà andare sul sito di Legambiente e scegliere un importo per contribuire ad acquistare un pannello fotovoltaico a chi non può permetterselo.

Un contributo iniziale di 50 pannelli fotovoltaici da balcone è stato già effettuato da Enel X, come donazione di partenza per la raccolta fondi. Le famiglie beneficiarie saranno individuate secondo dei criteri di selezione stabiliti in collaborazione con le associazioni distribuite sui territori.

