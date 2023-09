Si alzano ancora le stime su quanto fotovoltaico si installerà nel mondo nel 2023.

Nei dati aggiornati al terzo trimestre, Bloomberg New Energy Finance (Bnef) parla di 392 GW di nuova potenza FV realizzata quest’anno, circa il 65% sul 2022.

La nuova previsione è dovuta all’accelerazione delle installazioni in Cina e in diversi altri mercati, grazie anche alla continua discesa dei prezzi dei pannelli.

Bnef ritiene che il prezzo medio dei moduli monofacciali di silicio monocristallino scenderà ancora a circa 14,5 centesimi di $/W entro la fine del 2023, dopo aver toccato 16,5 centesimi di $/W ad agosto (si veda anche Prezzi moduli fotovoltaici: ancora in discesa nel breve-medio periodo).

In Italia stanno tornando numeri in crescita: nei primi sette mesi dell’anno si sono installati più di 2,7 GW di impianti fotovoltaici, segnando un +113% rispetto allo stesso periodo del 2022. La fetta maggiore è per gli impianti residenziali (47% circa della capacità connessa), ma iniziano lentamente a riprendere l’installazione dei progetti di grande taglia.

Tornando ai dati mondiali, come riassume il grafico sotto, la nuova capacità fotovoltaica sviluppata nel 2023 potrebbe sfiorare i 400 GW e non è detto che non riuscirà a varcare di poco questa soglia, per la prima volta in assoluto.

Il contributo più importante arriverà dalla Cina, con oltre metà dell’installato totale. Tra i mercati emergenti, il Sudafrica (5 GW attesi quest’anno).

Si arriva da un 2022 che ha visto il fotovoltaico superare ampiamente 200 GW di installazioni, 239 per la precisione, +45% in confronto al 2021.

Il 2023 è destinato a numeri ancora più “forti”: lo scenario intermedio elaborato da Solar Power Europe (SPE) prevede 341 GW di nuovi impianti su scala globale, che però diventano 400 nello scenario “High”, quindi in linea con le ultime cifre diffuse da Bnef.

Fino a pochi mesi fa, le previsioni delle diverse società di analisi e consulenza stimavano 340-360 GW di nuovo fotovoltaico per l’anno in corso.

Ora la corsa cinese e di altri Paesi sta accelerando le cose. La Cina da sola ha già installato oltre 97 GW di fotovoltaico nei primi sette mesi del 2023, quasi sessanta in più rispetto al periodo gennaio-luglio 2022 (37,7 GW), e quindi certamente supererà ampiamente i 100 GW annuali.

L’Europa, stando ai numeri diffusi da SPE a giugno, dovrebbe connettere alla rete 62 GW di nuova capacità FV secondo lo scenario intermedio (+35% sul 2022), mentre lo scenario “High” punta decisamente verso i 70 GW.

Potrebbe interessarti anche: