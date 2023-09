Riparte dal 19 settembre fino al 9 novembre il roadshow di VP Solar: appuntamenti in 9 città italiane per incontri con i propri clienti e le aziende del settore delle energie rinnovabili.

Queste tappe si aggiungono ai dieci appuntamenti svolti nella prima metà dell’anno e ai quali hanno partecipato oltre 500 professionisti del settore.

Molti i temi e le novità che saranno presentate nel roadshow:

Servizio acquisizione crediti fiscali Superbonus, che VP Solar offre ai propri clienti

Aggiornamenti su VP Solar, Gruppo Tadiran e prospettive di sviluppo nel mercato

Nuove modalità di partnership con VP Solar

Soluzioni di storage dedicate al C&I

Enerpark, esempio di realizzazione C&I

Nuove gamme prodotti presentate con i 20 produttori partner presenti nelle diverse tappe.

Le attività organizzate dalla VP Solar Academy, come i corsi in presenza e online, hanno l’obiettivo di incontrare i professionisti del settore per condividere visioni e strategie nel nuovo mercato della transizione energetica, con un focus particolare per le soluzioni dedicate agli impianti Commerciali e Industriali.

Gli incontri si svolgeranno dalle 14 alle 18,30 nelle seguenti città:

Martedì 19 settembre a Catania – con Fronius, DMEGC, BYD e Socomec

– con Fronius, DMEGC, BYD e Socomec Mercoledì 20 settembre a Napoli – con ZCS Azzurro, Jinko Solar, Mennekes e Socom

– con ZCS Azzurro, Jinko Solar, Mennekes e Socom Giovedì 21 settembre a Roma – con Solaredge, TrinaSolar, K2 Systems e Socomec

– con Solaredge, TrinaSolar, K2 Systems e Socomec Martedì 3 ottobre a Lecce – con GoodWe, Hyundai, Wallbox e Socomec

– con GoodWe, Hyundai, Wallbox e Socomec Mercoledì 4 ottobre a Bari – con ZCS Azzurro, DMEGC, Wallbox e Socomec

– con ZCS Azzurro, DMEGC, Wallbox e Socomec Giovedì 5 ottobre ad Ancona – con ZCS Azzurro, TSC, BYD e Socomec

– con ZCS Azzurro, TSC, BYD e Socomec Martedì 7 novembre a Firenze – con Solaredge, TrinaSolar, K2 Systems e Socomec

– con Solaredge, TrinaSolar, K2 Systems e Socomec Mercoledì 8 novembre a Bologna – con Solis, SHARP, LG Energy e Socomec

– con Solis, SHARP, LG Energy e Socomec Giovedì 9 novembre a Peschiera del Garda – con Sungrow, QCells, Mennekes e Socomec

Per registrarsi è possibile consultare il sito di VP Solar e selezionare la tappa a cui si vuole partecipare (link).

I partner

Solaredge, BYD, Jinko Solar, Solis, TrinaSolar, Fronius, TSC, Sungrow, DMEGC, ZCS Azzurro, QCells, GoodWe, Socomec, SHARP, LG Energy Solution, Hyundai, Mennekes, K2 Systems, Wallbox.

Webinar VP Solar Academy

Per i professionisti l’azienda organizza anche corsi online, con la collaborazione dei produttori di inverter, batterie di accumulo, moduli fotovoltaici, sistemi di ricarica per veicoli elettrici, strutture di montaggio e pompe di calore.

Per saperne di più sulle sessioni di formazione online è possibile visitare il sito VP Solar nella pagina dedicata ai webinar (link).

Per rivedere gratuitamente i corsi online è inoltre possibile consultare l’archivio realizzato dal distributore.

