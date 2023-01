Le società Alantra e Solarig hanno fondato una nuova società finanziaria, N-Sun Energy, per la realizzazione di oltre 50 impianti fotovoltaici per un totale di 1,9 GW, da realizzare per i due terzi in Italia e un terzo in Spagna.

N-Sun Energy, spiega la nota stampa diffusa dalle imprese, ha già completato l’acquisizione di 8 impianti per complessivi 330 MW, mentre altri 1.570 MW entreranno nel portafoglio nei prossimi 18 mesi, appena gli impianti avranno raggiunto lo stato “ready to build”.

La società veicolo investirà 1.700 milioni di euro nell’iniziativa. Di questi, 700 mln € verranno investiti come equity (ovvero acquisendo denaro in cambio di partecipazioni) e la parte restante come debito.

Un apporto economico al maxi investimento arriverà anche dall’asset manager francese Amundi Energy Transition e quello svizzero Reichmuth, che parteciperanno in qualità di co-investitori strategici, con un impegno di 265 mln €.

L’obiettivo – si spiega nella nota – è arrivare entro la fine del 2025 alla piena operatività di tutti gli impianti, che a regime si stima che possano generare ogni anno circa 2,7 GWh, per un fatturato di oltre 180 mln €.

Solarig seguirà lo sviluppo degli impianti e ne curerà poi l’O&M, mentre Alantra Solar (partnership tra Alantra e Solarig) fornirà i servizi di asset management a N-Sun Energy e sarà responsabile della vendita dell’energia al mercato e attraverso Ppa.

