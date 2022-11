Se vogliamo raggiungere gli obiettivi 2030 e rispondere alla necessità di accelerare la transizione energetica, il fotovoltaico italiano deve cambiare passo.

Abbiamo bisogno di un ritmo di installazioni sicuramente maggiore rispetto a quello attuale. Nonostante nei primi nove mesi 2022 la nuova potenza installata a livello nazionale sia quasi triplicata rispetto allo stesso periodo del 2021, arrivando a 1600 MW contro i 646 MW dell’anno scorso, questo andamento è ancora decisamente al di sotto del potenziale, che dovrebbe invece aggirarsi intorno ai 7, 8 o perfino 10 GW di nuove installazioni ogni anno.

Per farlo, parallelamente alla semplificazione degli iter autorizzativi, alla definizione delle aree idonee e allo sviluppo di nuovi segmenti di mercato – come l’agrivoltaico – bisogna ricostruire quella densa rete di EPC nata e consolidata durante i Conti Energia, in modo che possano gestire tutte le fasi di lavoro per impianti di grande taglia: dalla progettazione iniziale, alla realizzazione, alla gestione delle pratiche burocratiche fino al collaudo e messa in funzione degli impianti.

Per gli impianti di piccola taglia occorre invece formare e informare dei professionisti capaci di proporre e installare impianti fotovoltaici su misura dei consumi del cliente.

Una volta sviluppate le competenze e rafforzata la filiera, ci saranno prodotti e materiali a sufficienza per realizzare gli impianti di cui abbiamo bisogno?

Di questo e molto altro abbiamo parlato in un’intervista con Valerio Natalizia, Regional Manager Sud Europa di SMA, a cura di Giorgia Piantanida di QualEnergia.it.

Nel corso dell’intervista l’Ingegner Natalizia si è soffermato anche sulle novità che SMA introdurrà sul mercato sia per il settore domestico che nel segmento commerciale e industriale.

