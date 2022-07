Come abbiamo riportato, il fotovoltaico in Italia è in una fase di crescita, con 822 MW installati nei primi 5 mesi del 2022. Ma, se in questa prima parte dell’anno il residenziale ha avuto un peso determinante, con 334 MW installati, siamo probabilmente alla vigilia di un boom ulteriore per le taglie più grandi.

Per l’utility scale, ad esempio, abbiamo già almeno 6 GW di progetti autorizzati e ready to build, è il dato elaborato da Elemens e che guarda soltanto gli impianti più grandi, monitorabili, escludendo ad esempio i progetti che seguono corsie autorizzative più snelle come Pas e Dila.

Ma oltre all’utility scale, la crisi energetica e il desiderio delle aziende di tagliare le bollette sta spingendo la domanda anche nel settore commerciale e industriale e un nuovo segmento sta crescendo grazie alle norme sulla Solar Belt, che permettono alle industrie di realizzare in maniera più semplice impianti FV nei terreni agricoli limitrofi.

L’intervista che abbiamo fatto a Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare, a margine del Solarplaza Summit 2022 in corso a Roma:



Potrebbe interessarti anche: