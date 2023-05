Nei primi tre mesi del 2023 è più che triplicato il numero degli impianti fotovoltaici realizzati in Italia rispetto allo stesso periodo 2022. In termini di potenza installata la crescita è di 2,8 volte.

Questo un primo riscontro elaborato da QualEnergia.it su dati forniti da Terna nell’ambito della piattaforma GAUDI (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione).

Come si vede dalla tabella riassuntiva, nell’anno in corso finora sono stati installati oltre 103mila impianti FV (+70.614 su primo trimestre 2022) e, con 1.058 MW aggiunti, si è superato il gigawatt di nuova capacità (+681 MW sullo stesso periodo del 2022).

Nel mese di marzo sono stati installati 386 MW fotovoltaici (10 MW in più di febbraio) per 37.586 impianti.

L’onda lunga del Superbonus la vediamo nel fatto che oltre il 93% degli impianti FV fa parte del segmento fino a 12 kW di potenza, taglia che nel mese rappresenta il 54% della potenza totale messa in rete. Per la taglia sopra il MW fino 10 MW, a marzo sono stati installati 17 impianti per un totale di 50 MW.

Vediamo dalla tabella seguente come sono distribuiti gli impianti FV connessi nel periodo gennaio-marzo 2023 secondo le diverse taglie di potenza, con un confronto per lo stesso periodo 2022.

Come si può notare, nessun impianto sopra i 10 MW è stato finora installato. Un’ulteriore dimostrazone delle difficoltà legate ad una rapida autorizzazione degli impianti, soprattutto utility scale.

A fine marzo in Italia sono presenti 1.324.089 impianti solari FV per una potenza pari a 26.106 MW. La regione Lombardia ha il primato sia per numero di impianti (217.479) che per potenza installata (3.340 MW). Anche la Puglia ha superato la soglia dei 3 GW, ma con “appena” 58876 impianti.

Ricordiamo che nel 2022 erano stati installati in Italia impianti fotovoltaici per una potenza di 2.483 MW, contro i 937 MW del 2021, pari a un incremento del 165%.

