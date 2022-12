Nei primi 10 mesi del 2022, in Italia, sono stati installati nuovi 1.896 MW di potenza fotovoltaica, un dato che indica una crescita del 146% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Questo uno dei primi elementi che emerge da una veloce elaborazione degli ultimi dati pubblicati da Gaudì.

Nel complesso, la potenza fotovoltaica installata in Italia ha raggiunto i 24.462 MW, distribuiti su un totale di 1.163.377 impianti.



Nel solo mese di ottobre sono stati allacciati 258 MW distribuiti su oltre 26mila nuovi impianti. Le taglie per le quali si registra una maggiore crescita sono quella residenziale e utility scale.

Calcolando la differenza tra le installazioni inferiori a 12 kW segnalate da Terna al 31 ottobre 2022 e quelle realizzate invece nello stesso periodo dell’anno precedente, risultano nuovi 868 MW fotovoltaici per questa taglia.

La taglia tra i 12 e i 20 kW cresce di 104 MW anno su anno.

Per gli impianti compresi tra 1 e 10 MW, invece, i dati evidenziano una crescita di 203 MW tra 2021 e 2022 (da 3658 MW a 3861). Il dato 2022 per gli impianti sopra i 20 kW è invece di 256 MW superiore al dato 2021.

Sono ferme dalla prima metà del 2022 le installazioni di impianti sopra i 10 MW, 6 in totale quelli installati nell’anno in corso, dopo una lunga pausa di due anni (vedi anche QualEnergia.it, Fotovoltaico in Italia: nei primi 7 mesi del 2022 aggiunti 1281 MW).

Un ritmo che conferma la crescita esponenziale già segnalata dai dati Gse con la pubblicazione dei dati sui primi 9 mesi del 2022 raggiunti dal fotovoltaico italiano: 1,6 GW di nuova potenza installata, quasi tre volte rispetto allo stesso periodo del 2021.

Questi dati sembrano indicare un nuovo periodo di forte crescita del fotovoltaico nel nostro Paese, che quasi ricorda il boom dei Conti energia. Ma sono ancora molti i dossier aperti e urgenti per sbloccare ulteriormente la crescita di questo settore così importante per l’elettrificazione, la decentralizzazione e la decarbonizzazione dei consumi.

Secondo quanto emerso all’inizio di dicembre, durante il Forum di Italia Solare, gli interventi più importanti dovranno riguardare: l’atteso decreto attuativo delle aree idonee e le successive norme regionali; il nuovo Fer 1, l’attuazione delle tariffe dinamiche, l’avvio delle procedure per gli accumuli centralizzati e il decreto agrivoltaico (vedi Il fotovoltaico in Italia tra boom in corso e ostacoli da superare).

Non solo. Sarà importante, ha sottolineato Viscontini durante il Forum, potenziare subito le infrastrutture di rete nelle aree già idonee, come le Solar Belt: aree limitrofe ad autostrade e reti ferroviarie, ex cave e discariche, terreni industriali in zone non sviluppate.

Dagli interventi che si sono alternati nel corso del Forum e dal confronto di QualEnergia.it con gli operatori presenti, sono emersi poi molti altri nodi da sciogliere. In primis quello del permitting: c’è un problema di risorse e competenze nella PA, ma ci sono anche Regioni che non stanno applicando le semplificazioni introdotte a livello centrale dal dl 17/2022.

Anche i tempi di connessione alla rete restano un grosso freno: anche qui, come abbiamo scritto, ci sono semplificazioni che spesso restano ferme.

Ci sono poi le modifiche al Superbonus e la questione dei crediti bloccati. Infine, c’è il problema delle competenze delle risorse umane da impiegare a più livelli in questo settore: installatori, progettisti o avvocati specializzati nella materia.

