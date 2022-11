Il caro energia e la proroga del Superbonus continueranno a tenere alta la domanda di fotovoltaico, sia nel comparto residenziale che in quello commerciale.

In particolare, il prossimo anno avremo un mercato dal valore di 2-2,5 miliardi di euro, con il 40-50% della domanda che riguarderà i moduli fotovoltaici e una quota simile per i sistemi di accumulo.

Queste le previsioni di Battista Quinci, presidente di Energia Italia, azienda siciliana che distribuisce prodotti per il fotovoltaico e batterie, come altre tecnologie legate alla transizione energetica, quali pompe di calore e colonnine di ricarica per mezzi elettrici.

Come si sta preparando un distributore dal respiro nazionale come Energia Italia? Quali sono i principali colli di bottiglia che possono creare ostacoli alla crescita del fotovoltaico nazionale?

Di questo e molto altro abbiamo discusso con il presidente Quinci, che, tra le altre cose, ci ha raccontato le novità dell’azienda, che ha siglato nuovi accordi finanziari per il confirming con Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole, e introdotto nuovi programmi di formazione per il personale interno, ma anche per aziende di progettisti e installatori clienti di Energia Italia.

Potrebbe interessarti anche: