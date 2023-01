Nel 2022 sono stati installati in Italia impianti fotovoltaici per una potenza di 2.483 MW, contro i 937 MW del 2021, pari ad un incremento del 165%. A fine anno la potenza installata cumulativa ha così superato i 25 GW (più precisamente 25.048 MW), vedi anche Produzione e nuova potenza fotovoltaica in Italia nel 2022.

Gli impianti realizzati nell’anno appena concluso ammontano a 205.806 contro i 79.878 del 2021, quindi con un aumento del 158%. In Italia gli impianti FV sono arrivati quindi a 1.221.045.

Questi dati li ricaviamo dalla Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione (sistema Gaudi), aggiornata da Terna al 31 dicembre 2022.

Entrando nel dettaglio, vediamo che 192.394 nuovi impianti realizzati nel 2022 fanno parte della taglia fino a 12 kWp, segmento di mercato che in Italia rappresenta oggi l’86% di tutte le installazioni FV, ma il 19,7% della potenza totale.

Questa taglia, che potremmo definire “residenziale”, nel 2022 ha contribuito per un aumento di potenza FV pari a 1.104 MW, cioè il 44,5% della potenza aggiuntiva nell’anno.

Secondo fonti Enea, il ruolo del Superbonus nel 2022 è stato preponderante: avrebbe portato 1,6 GW di installazioni FV, anche se probabilmente molti di questi non sono stati ancora connessi e contabilizzati da Terna.

Gli impianti sopra al megawatt installati lo scorso anno sono stati 112 per una potenza totale di 571 MW. Uno sguardo di insieme della situazione 2022 con un confronto con il 2021 è osservabile da questa tabella (cliccare sopra per ingrandire)

Installazioni FV per regione

Se si analizza la situazione dell’installato FV per regione, dai grafici successivi si può vedere come la Lombardia abbia superato il primato di fine 2021 che spettava alla Puglia.

Con 3,1 GW la Lombardia ha la maggiore potenza installata e anche il primato del numero di impianti (quasi 199mila, vedi grafico più sotto). In questa Regione sono stati installati 38.400 nuovi impianti nel 2022, per circa 438 MW (qui la potenza FV per regione a fine 2021).

Nel grafico qui in basso il numero totale degli impianti FV presenti in ogni regione al 31 dicembre 2022 (qui il numero di impianti FV per regione a fine 2021).

Secondo i calcoli elaborati da QualEnergia.it si è fatto il punto anche sulla densità di potenza FV per area regionale. Come si può vedere, sono sei le regioni che superano la media nazionale che è di 83 kW per chilometro quadrato di superficie. In testa è la Puglia con 157 kW/kmq.

Infine, abbiamo elaborato anche la potenza FV (watt di picco) per abitante nelle diverse regioni italiane. Come si vede dal grafico, la media nazionale è di 415 watt pro capite. Dodici regioni vanno oltre la media, con in testa le Marche con 780 Wp/abitante.

