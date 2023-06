In quattro mesi in Italia si sono installati impianti fotovoltaici per 1.418 MW, con un incremento più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2022 (+115%).

Dal punto di vista del numero degli impianti connessi, l’aumento è di quasi 91mila in più sul primo quadrimestre dell’anno scorso (+211%).

Nel solo mese di aprile sono stati installati 360 MW (circa 26 MW in meno rispetto a marzo), con 30.690 nuovi impianti FV. Nell’aprile 2022 erano stati installati 282 MW (per 10.489 impianti).

Questi alcuni dati elaborati da QualEnergia.it in base alla fonte fornita dalla piattaforma GAUDI (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti e Unità di Produzione) di Terna.

Nella tabella in basso si evidenziano le differenze delle installazioni per potenza e numero di impianti nel periodo gennaio-aprile di quest’anno e del 2022: i megawatt installati in più sono stati 759.

Continua il forte contributo dato al mercato dal Superbonus, come si può notare dalla tabella più in basso. Ad esempio, nella taglia fino a 12 kWp gli impianti installati a fine aprile 2023 risultano pari a 3 volte di quelli connessi nello stesso periodo 2022, con una potenza superiore a quasi 3,3 volte.

Finora nel 2023 il 93,2% di tutti gli impianti FV installati nel nostro paese è nel segmento fino a 12 kW di potenza; quasi il 52% della potenza messa in rete in questo scorcio di anno.

Da rilevare che ad aprile sono stati installati 22 impianti con taglia tra 1 e 10 MW, per 54 MW di potenza installata totale. Tuttavia, ancora non risulta alcun impianto nel segmento sopra i 10 MW.

Al 31 aprile di quest’anno si registrano in Italia 1.354.779 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 26.466 MW.

La regione Lombardia detiene il primato per numero di impianti (223.185) e per potenza installata (3.412 MW).

Ricordiamo che nel 2022 erano stati installati in Italia impianti fotovoltaici per una potenza di 2.483 MW, contro i 937 MW del 2021, pari a un incremento del 165% (QualEnergia.it, Fotovoltaico in Italia: ecco l’installato a fine 2022 diviso per regione).

