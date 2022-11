Gli installatori della ditta Tempo srl hanno ampliato l’impianto fotovoltaico esistente presso un’azienda energivora in provincia di Verona per consentire un maggiore autoconsumo e, di conseguenza, ridurre la spesa per la fornitura energetica.

Insieme al team Fronius hanno completato la configurazione del monitoraggio Fronius Solar.web in modo che anche il loro cliente possa avere sempre sotto controllo le performance di produzione dell’impianto da 180 kWp che è costituito anche da 11 inverter di stringa Fronius Symo.

Fronius ha intervistato il titolare Gian Paolo Tempo srl per conoscere la sua opinione in merito alla partnership con Fronius e alla qualità dei suoi prodotti (vedi video).

Per maggiori informazioni:

Potrebbe interessarti anche: