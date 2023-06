L’Europa nel 2022 ha registrato una crescita del 44% delle installazioni di fotovoltaico. Ma qual è l’incidenza che hanno avuto le nuove politiche europee varate nell’ultimo anno rispetto ad altri driver? E cosa possiamo aspettarci per i prossimi anni?

Ne parliamo con Raffaele Rossi, Head of Market Intelligence di SolarPower Europe, l’associazione europea del fotovoltaico.

Nell’intervista si fa anche il punto sui principali dossier in lavorazione a Bruxelles, come le nuove direttive su rinnovabili ed edifici, la riforma del mercato elettrico e il Green Deal Industrial act. Inoltre si parla anche delle previsioni per il settore in Italia e nei principali mercati europei. Il video dell’intervista (durata 11′):

Potrebbe interessarti anche: