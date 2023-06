Meteocontrol GmbH parteciperà allo “Smarter E” di Monaco (stand B5.210), che comprende anche l’area espositiva di Intersolar Europe.

L’azienda, che festeggia il suo 25° anniversario, presenterà il suo nuovo “Hybrid Energy Management System (HEMS)”, un controller di alto livello che consente di gestire in modo intelligente generazione, stoccaggio e consumo di energia principalmente in impianti C&I e Utility scale.

Il software è stato programmato come estensione del blue’Log® XC ed è particolarmente indicato per gli impianti fotovoltaici con accumulo, collegati a un unico punto di connessione alla rete.

In particolare la “licenza HEMS blue’Log® XC” consente agli utenti che hanno già installato blue’Log® XC – altra soluzione dell’azienda – di massimizzare l’autoconsumo di energia. L’applicazione prevede inoltre altri tipi di utilizzo, come lo zero feed-in per sistemi C&I e altri servizi di rete più complessi pensati per il segmento delle centrali elettriche.

“Con funzionalità intelligenti come Band Shaving, Energy Trading, Energy Shifting, autoconsumo fotovoltaico, Zero feed-in e Operating Reserve, l’HEMS non solo può aiutare a stabilizzare la rete elettrica, ma consente anche di ottimizzare la produzione e il consumo di energia in base alle esigenze e ai requisiti di connessione alla rete”, spiega in una nota Stijn Stevens, CTO e Amministratore Delegato di meteocontrol.

Tra le caratteristiche di questa soluzione c’è anche una rapida e semplice installazione e anche la messa in servizio standardizzata, che non richiede alcuna conoscenza di programmazione.

Il sistema HEMS è attualmente in fase di test in laboratorio presso la Rosenheim Technical University e negli impianti di un cliente per verificare il rendimento in condizioni reali. Verrà lanciato sul mercato appena otterrà tutte le certificazioni necessarie.

Nel video in lingua tedesca, sottotitolato in lingua inglese, una breve presentazione del prodotto:

Al suo stand meteocontrol e il suo team presenteranno inoltre tutte le altre soluzioni di monitoraggio oggetto di continuo sviluppo e miglioramento.

Ad esempio, il VCOM Cloud include ora diverse funzionalità come il Data Cloud Backup e lo Smart Alarms.

Per quanto riguarda il blue’Log®, la nuova modalità Frequency Sensitive Mode (FSM) garantisce una migliore stabilità della rete e la certificazione Power Plant Controller consente il funzionamento conforme alle normative in Spagna.

I servizi di monitoraggio e gestione cloud di meteocontrol sono stati recentemente oggetto di un webinar di approfondimento realizzato con QualEnergia.it. Di seguito il video integrale.

