Nella prima metà del 2021 in Germania sono stati installati di impianti fotovoltaici per una potenza di 2,75 GW.

Un dato in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando furono installati 2,36 GW, secondo la Federal Network Agency (Bundesnetzagentur).

Un mercato che corre veloce quello del fotovoltaico tedesco, che nel solo mese di giugno ha connesso alla rete 430 MW. Il record mensile 2021 è stato raggiunto ad aprile con 612 MW, quasi quanto aveva installato l’Italia in tutto il 2020 (625 MW).

Secondo EUPD Research, nel 2021 in Germania si connetteranno alla rete circa 6 GW di nuovi impianti fotovoltaici. Se confermato, questo target rappresenterebbe una crescita del 23% rispetto al 2020, quando si erano raggiunti nuovi 4,88 GW (vedi Fotovoltaico, in Germania previsti per quest’anno 6 GW di nuova potenza).

Anche Solar Power Europe nel suo Global Market Outlook, pubblicato a fine luglio, vede la Germania come primo mercato Ue nell’anno in corso, con circa 6 GW.

Secondo lo studio, altri sette paesi europei installeranno più di 1 GW: Spagna, Olanda e Polonia (3 GW ciascuno), Francia (circa 2 GW), poi Danimarca, Grecia e Turchia, con oltre 1 GW a testa (vedi QualEnergia.it).

Tra questi purtroppo non viene annoverata l’Italia, che secondo il report dovrebbe poter installare fino al 2025 in tutto circa 8,3 GW; troppo poco rispetto agli obiettivi posti al 2030 (43 GW fotovoltaici nuovi) e con un tasso di crescita annuale che non va oltre il 7%.

