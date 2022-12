Riparte la formazione tecnica ZCS Azzurro, che nel 2023 raddoppia e sarà in duplice modalità: in presenza con il “Roadshow Installatore Certificato”, l’iniziativa “Installatore Avanzato” e online con il percorso Pillole di Formazione.

Il “Roadshow Installatore Certificato ZCS Azzurro” 2023 conterà 24 appuntamenti, 21 città, con più di 100 ore di formazione per oltre 2.000 professionisti del settore.

Il tour, organizzato dalla Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) azienda leader dell’innovazione tecnologica, prevede 2 tappe al mese per tutto il 2023 e si concluderà nel mese di dicembre 2023.

Durante il corso, lo staff tecnico ZCS Azzurro passerà in rassegna la gamma e i servizi offerti: inverter fotovoltaici, sistemi per accumulo, inverter ibridi monofase e trifase, batterie LV ed HV, E.V. Chargers, sistemi per il monitoraggio e installazione.

Gli appuntamenti “Installatore Avanzato ZCS Azzurro”: corsi estremamente avanzati, formativi e selettivi che andranno a toccare temi specifici come ad esempio normative, configurazioni particolari e procedure tecniche applicabili in fase di manutenzione o risoluzione dei problemi.

I corsi si svolgeranno nella sede di Zucchetti Centro Sistemi durante tutto il 2023. La certificazione dovrà essere rinnovata con cadenza annuale e chi la otterrà avrà accesso ad un canale dedicato di assistenza tecnica.

Le iniziative saranno affiancate in parallelo dal percorso “Pillole di Formazione”: strutturato in due appuntamenti settimanali, con modalità on line, che si terranno ogni martedì e giovedì dalle ore 17 alle 18.30, con partecipazione gratuita e previa iscrizione.

Ogni appuntamento avrà una durata di 90 minuti, durante i quali sarà affrontato un argomento tecnico, per poi lasciare spazio alle domande dei partecipanti (l’iniziativa non rilascerà l’attestato di “Installatore Certificato ZCS Azzurro” per la quale è necessario partecipare al Roadshow 2023 in presenza).

“ZCS punta sulla qualità delle proprie soluzioni e sui servizi al cliente, con un forte supporto alla rete degli installatori. L’offerta formativa del 2022 ha avuto esito molto positivo e ci ha permesso di incontrare quasi 2.000 professionisti del settore, per questo abbiamo deciso di ampliarla per il prossimo anno”, ha detto Riccardo Filosa, Sales Director

“Il mercato delle energie rinnovabili – continua – è cresciuto in modo esponenziale e la sua gestione richiede rapidità, precisione ed efficacia. Con i nostri percorsi di formazione contiamo di dare un supporto tangibile a chi ha scelto di installare le nostre soluzioni”.

Lo ZCS Azzurro Roadshow, l’iniziativa Installatore avanzato e il percorso Pillole di Formazione rientrano nel progetto formativo ZCS Education (ZCS è certificato EA37 con qualifica di Ente Abilitato alla Formazione 4.0.) che mira a diffondere la cultura dell’innovazione e dell’ecosostenibilità, e in particolare ad aggiornare i partner tecnico-commerciali nell’ambito delle novità del portafoglio prodotti 2023.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.zcsazzurro.com/it (sezione Corsi & Documentazione)

