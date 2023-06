European Energy, investitore danese attivo anche nel settore delle rinnovabili in Italia, ha firmato un accordo con la multiutility Iren per la vendita di un progetto fotovoltaico ready to build per 20,39 MWp nelle aree di Noto e Pachino, in Sicilia.

Iren diventerà proprietaria e titolare al 100% dei diritti e delle autorizzazioni per lo sviluppo dell’impianto fotovoltaico.

Questo accordo rientra nell’ambito di una più vasta partnership siglata tra le due parti a gennaio 2022 e che riguarda una pipeline di progetti fotovoltaici per 437,5 MWp complessivi nel Lazio, in Puglia e Sicilia.

Già lo scorso settembre European Energy ha ceduto a Iren le società veicolo titolari delle autorizzazioni e dei diritti per lo sviluppo di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 39 MW nel Lazio, in particolare nella zona di Viterbo (QualEnergia.it “European Energy cede a Iren 39 MW di progetti fotovoltaici “ready to build” nel Lazio“).

Altri progetti in Sicilia

Parallelamente, l’investitore danese prosegue la sua attività di sviluppo di progetti fotovoltaici in Italia.

Circa un mese fa l’azienda ha ottenuto, tramite la controllata Sun Project, il provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) per realizzare un impianto fotovoltaico da 250 MW nel Comune di Vizzini, in Sicilia (Fotovoltaico, ottiene il PAUR un impianto da 250 MW in Sicilia).

Secondo quanto comunicato dall’azienda si tratta del più grande impianto fotovoltaico mai realizzato in Italia. Il progetto prevede che l’impianto, che sorgerà a poche decine di metri dalla nuova stazione elettrica di Terna, una volta a regime produca energia equivalente al fabbisogno di 130mila famiglie.

(nella foto un impianto FV European Energy realizzato in Italia)

