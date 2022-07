È ripartito a maggio e riprenderà a settembre, dopo la pausa estiva, l’Academy tour di Energia Italia, il distributore nazionale che organizza incontri formativi e informativi per installatori che operano nel settore del fotovoltaico e dell’efficienza energetica.

Grazie al boom della domanda, trainata dal Superbonus, la società nell’ultimo anno ha triplicato il fatturato, migliorato la logistica e studiato nuove strategie di vendita.

La formazione è sempre uno dei pilastri strategici di Energia Italia, che ha infatti lanciato l’Academy Cloud, una piattaforma di formazione con contenuti video live e on-demand su normativa, prodotti e mercato.

Con Giuseppe Maltese, vice presidente di Energia Italia, abbiamo parlato di come è cambiato il lavoro del distributore in un mercato con prezzi instabili e in crescita, a causa della scarsa reperibilità di prodotti.

