Sun Ballast ha fornito i propri sistemi di montaggio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico realizzato da Prosolia Energy in Portogallo.

L’impianto da 358 kWp è stato realizzato su una copertura industriale caratterizzata da due tipologie di superficie. È composto da 400 moduli fotovoltaici, assicurati alla superficie da circa 900 zavorre del sistema Connect di Sun Ballast, con inclinazione 10°, e da 200 zavorre del sistema a Vela di Sun Ballast con inclinazione 5°.

La realizzazione dell’impianto fotovoltaico, come è possibile vedere dalle immagini del progetto riportate in basso, è divisa su due zone della copertura, ognuna con caratteristiche differenti, delle quali si è dovuto tenere conto durante le fasi di progettazione e installazione dell’impianto.

La prima parte dell’installazione è stata realizzata su una guaina e ha interessato la porzione più grande: in questo caso l’esigenza era quella di avere un impianto resistente pur mantenendo un basso carico sulla copertura dell’edificio.

Nella seconda sezione di tetto la copertura presentava invece delle caratteristiche completamente differenti: copertura in ghiaia, tetto irregolare, poco spazio per la realizzazione dell’installazione. La richiesta del cliente, in questo caso, era quella di ottimizzare al massimo il poco spazio a disposizione sulla superficie, raggiungendo così gli obiettivi produttivi prefissati.

I sistemi di montaggio usati

Come anticipato, la parte più grande dell’installazione è stata eseguita utilizzando le zavorre del sistema Connect Sun Ballast, il supporto che coniuga resistenza al vento e basso carico sulla copertura.

La sua particolare struttura, composta da tre zavorre in cemento, permette una configurazione a reticolo dei pannelli fotovoltaici. I pannelli, essendo gli uni collegati agli altri, risultano estremamente stabili e distribuiscono il peso della struttura in modo uniforme senza caricare un punto piuttosto che un altro.

Per la sezione più piccola del tetto era invece evidente la necessità di installare un sistema che permettesse di inserire quanti più moduli possibili, ed è per questo che la scelta è ricaduta sul sistema a Vela Sun Ballast.

Tra le caratteristiche fondamentali di questo sistema c’è la capacità di ottimizzare al massimo gli spazi, andando a occupare tutta la superficie a disposizione senza lasciare zone inutilizzate e improduttive.

Di seguito alcune foto dell’impianto e del progetto:

