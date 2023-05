Il fotovoltaico e anche con l’accumulo viene finalmente sdoganato in televisione.

Da marzo viene trasmesso su La7 il nuovo spot pubblicitario di sonnen, azienda tedesca con sede in Italia che produce sistemi di accumulo e commercializza soluzioni per l’autoconsumo di energia prodotta da fotovoltaico.

Lo spot andrà in onda per tutto il 2023 e si calcola verrà visto, entro fine anno, da oltre da 22 milioni di spettatori e avrà il merito di portare i temi dell’energia solare nelle case degli spettatori.

Con il motto “energy is yours”, sonnen vuole invitare il grande pubblico a usare al meglio l’energia pulita del sole, per un futuro energetico sostenibile, affidabile e rispettoso dell’ambiente.

Protagonista della scena, il sole e la sua energia che si fa “catturare” da una mano socchiusa (vedi spot).

Sullo sfondo una famiglia che si gode felice il sole nel giardino di casa e, in chiusura, la grande rete di interconnensioni per la condivisione di energia pulita e rinnovabile, il tutto accompagnato dalle note del brano “Sunny” di Bobby Hebb, con refrain rivisitato per l’occasione con la parola “sonnen”.

“Con questa presenza televisiva – spiega Karin Nicoli, Marketing and Communication Director di sonnen – desideriamo potenziare la brand awareness di sonnen, come partner ideale per chi desidera raggiungere l’indipendenza energetica, e rivolgerci a tutti coloro che hanno a cuore la sostenibilità. Insieme con le giuste scelte possiamo contribuire attivamente ad un futuro di energia pulita e a basso costo per tutti”.

Potrebbe interessarti anche: