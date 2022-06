Rispondere a una domanda in continua crescita di prodotti per installare nuovi impianti fotovoltaici oggi è una delle sfide più dure per i produttori che operano in questo settore.

In Italia l’aumento della richiesta è trainato dalle detrazioni fiscali, come il Superbonus, ma anche all’estero per rispondere agli obiettivi comunitari c’è sempre più richiesta di moduli, inverter, sistemi di montaggio e componenti.

I prezzi aumentano, gli installatori propongono preventivi ai clienti, ma per la scarsità di prodotti disponibili si trovano a doverli ritoccare, al rialzo, diverse volte. Per ora, in Italia, paga il Superbonus, ma cosa succederà dopo? Com’è lavorare in un mercato così sbilanciato? Come si stanno attrezzando le aziende per reggere il ritmo?

Lo abbiamo chiesto ad Emanuele Carino, Sales Director di Kostal Solar in Italia.

La società tedesca, che è rientrata nel mercato italiano del fotovoltaico nel 2019, nell’ultimo anno ha consegnato il doppio dei prodotti preventivati. E gli ordini continuano ad arrivare. Sarebbe ovviamente una bella notizia se non fosse che per rafforzare la capacità produttiva degli stabilimenti serve tempo, ed è quindi molto difficile riuscire a coprire la domanda attuale.

In una video intervista curata da Giorgia Piantanida, il Sales Director di Kostal Italia ha spiegato a QualEnergia.it quanto sia cambiato il trend degli acquisti, non solo in termini di volumi ma anche per tipologia dei prodotti.

Nella seconda parte dell’intervista il direttore commerciale della società produttrice di inverter ha presentato il nuovo prodotto trifase per l’energy storage, destinato al mercato industriale: il Plenticore BI che l’azienda porterà ad MCE, dal 28 giugno al 1 luglio a Fiera Milano.

