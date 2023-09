Un impianto fotovoltaico realizzato con i pannelli Viessmann Serie 300 WE, affiancato da due cogeneratori Vitobloc 200 EM per la produzione di energia termica ed elettrica al servizio del Prosciuttificio Galloni, impresa nata nel 1960 a Langhirano, in provincia di Parma.

Sono queste le tecnologie Viessmann applicate per l’esigenza dell’azienda di ridurre il proprio elevato fabbisogno energetico, legato al trattamento del prosciutto durante tutto l’anno, con i relativi benefici sulla propria bolletta.

L’impianto fotovoltaico ha una potenza di 220 kW ed è costituito da moduli da 410 watt blackframe; è stato progettato per massimizzare la quota di autoconsumo energetico e ridurre al minimo la quantità di elettricità immessa in rete. Il dimensionamento dell’impianto, installato dal Partner Viessmann MV Impianti, è stato calcolato in base al profilo dei consumi giornalieri dell’azienda.

Grazie alle caratteristiche dell’ambiente collinare parmense, contraddistinto da una bassa presenza di polveri potenzialmente dannose, l’impianto FV richiederà interventi di manutenzione limitati, come un semplice lavaggio periodico.

La presenza di coperture con diverso orientamento, migliorate grazie all’installazione di inverter SMA CORE2 da 110 kW ciascuno con molteplici inseguitori (MTTP), ha permesso di sfruttare il differente irraggiamento solare nelle ore più calde della giornata.

L’80% del fabbisogno elettrico diurno è soddisfatto dall’impianto FV. Nelle altre ore della giornata o quando non c’è sufficiente radiazione entra in esercizio l’impianto di cogenerazione della Viessmann, costituito da due macchine Vitobloc 200 EM. Nel complesso l’impianto cogenerativo ha una potenza di 140 kW elettrici e 207 kW termici che può produrre, oltre ad energia termica, circa 740.000 kWh di elettricità all’anno.

Il ritorno dell’investimento dell’intero impianto è stimato in circa 2 anni. Nel video una presentazione del progetto:

