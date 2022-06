Poste Italiane ha aperto un bando da 41,2 milioni di euro per la progettazione, esecuzione, manutenzione e conduzione di impianti fotovoltaici di tipo grid-connected da realizzare presso gli edifici di proprietà del gruppo.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato al 15 luglio e l’apertura delle buste avverrà il 20 luglio.

Il bando, allegato in basso, è suddiviso in 12 lotti. A ciascun offerente non potranno essere assegnati più di due lotti.

Il bando è parte del progetto di Poste Italiane “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, nato per facilitare l’accesso ai servizi digitali della PA. L’iniziativa prevede la creazione di uno sportello unico di prossimità per la fruizione dei servizi pubblici in modalità digitale, attraverso la piattaforma multicanale di Poste italiane, nonché la realizzazione di una rete di co-working.

Gli sportelli unici saranno attivati in 4.764 Comuni delle aree interne italiane con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e includeranno i circa 1.000 impianti fotovoltaici del bando, oltre a 5.000 colonnine di ricarica per veicoli elettrici e sistemi di smart building, sensori di monitoraggio ambientale, Atm e Totem per l’erogazione di servizi self-service.

L’iniziativa ha a disposizione fondi per 800 mln € in 5 anni, di cui 320 mln € a carico della partecipata statale.

Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti allegati di seguito.

