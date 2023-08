Le nuove installazioni fotovoltaiche toccheranno livelli record quest’anno, raggiungendo quasi 270 GW in tutto il mondo. Una tendenza già segnalata da diversi analisti internazionali.

Questa crescita continuerà ad accelerare fino a raggiungere 330 GW annui entro il 2032, ha evidenziato la società di ricerche Wood Mackenzie in una recente analisi (una sintesi è consultabile dal link in fondo a questo articolo).

Negli ultimi anni, il settore fotovoltaico ha stabilito e superato record su record di installazioni e il 2023 non dovrebbe fare eccezione, grazie a una serie di fattori, elencati da Wood Mackenzie:

obiettivi più ambiziosi in materia di energie rinnovabili

aumento dell’elettrificazione

abbandono delle centrali a carbone

preoccupazioni per la sicurezza energetica

espansione del sostegno politico

diminuzione dei livelli di costo livellato dell’energia solare (LCOE).

Ruolo della Cina

La Cina continuerà a dominare la filiera fotovoltaica per almeno i prossimi cinque anni, ma la quota di installazioni del gigante asiatico scenderà al 30% entro il 2032, a fronte dell’aumento dei nuovi impianti negli Stati Uniti.

“Prevediamo che [la Cina] sposterà il focus delle sue esportazioni più a monte dai moduli alle celle e ai wafer. Gli incentivi politici per la produzione locale di fotovoltaico negli Stati Uniti, in Europa e in India non dovrebbero intaccare in modo significativo la quota di mercato della Cina nel breve periodo”, hanno scritto gli autori dell’analisi.

L’andamento impetuoso delle installazioni FV a livello mondiale è sostenuto dalla massiccia espansione della capacità produttiva in Cina.

“Gli sviluppatori stanno approfittando del crollo dei prezzi del polisilicio per espandere rapidamente gli impianti fotovoltaici di scala utility, nonostante l’aumento dei rischi di decurtazione (tagli, ndr) della produzione elettrica da solare”, hanno spiegato gli analisti di Wood Mackenzie.

La ripresa degli Usa

Il fotovoltaico statunitense è destinato a registrare una ripresa del 39% su base annua nel 2023, grazie anche all’Inflation Reduction Act (IRA).

Già nel primo trimestre del 2023, il settore solare statunitense ha registrato un andamento record, con oltre 3 GW di fotovoltaico sulla rampa di lancio e un aumento del 25% rispetto all’anno precedente.

Il settore fotovoltaico Usa registra anche una maggiore scorrevolezza della catena di approvvigionamento, grazie ai progressi compiuti dagli importatori per quanto riguarda la conformità alla legge UFLPA (Uyghur Forced Labor Prevention Act) contro i lavori forzati nella produzione di componenti.

Le installazioni solari su scala industriale negli Stati Uniti hanno avuto un rimbalzo del 66% su base annua nel primo trimestre, grazie all’allaccio di impianti che avevano subito dei ritardi, anche se permangano ostacoli per gli allacci e nella filiera di approvvigionamento.

Sul fronte delle installazioni residenziali Usa, sebbene anche questo segmento abbia stabilito un record nel primo trimestre del 2023, l’incertezza economica sta provocando attualmente un rallentamento delle vendite.

Da notare, intanto, che la Casa Bianca ha proposto una norma che snellirebbe e accelererebbe le autorizzazioni per i nuovi impianti ad energia rinnovabile.

Nei primi sei mesi del 2022, il 20% delle installazioni fotovoltaiche di scala utility negli Stati Uniti ha subìto ritardi, rispetto al 17% del 2021 e ad appena l’11% del 2018. Anche il numero di ritardi gravi è aumentato, con il 3% dei progetti rimandati di sei o più mesi nel giugno 2022, la percentuale più alta dal dicembre 2021.

Ciò vuol dire che al giugno 2022 si è persa una media di 4,4 GW di capacità fotovoltaica al mese a causa di ritardi, rispetto ai 2,6 GW al mese persi nella prima metà del 2021.

Le modifiche proposte includono l’imposizione di un limite di due anni per le valutazioni di impatto ambientale per i nuovi progetti su territorio federale. Il tempo medio necessario per completare una Via negli Usa è attualmente di quattro anni e mezzo.

La nuova norma incoraggerebbe anche le aziende che chiedono un permesso ad avviare un “impegno precoce e significativo con le comunità” come parte del processo di autorizzazione.

La scorsa settimana, inoltre, il Dipartimento dell’Energia Usa ha reso nota un’iniziativa che mira a riconvertire i terreni di proprietà dello Stato, un tempo utilizzati per i test sulle armi nucleari, in progetti di energia rinnovabile.

In Europa, la crescita del solare residenziale rallenterà

Le installazioni fotovoltaiche del primo trimestre del 2023 in Europa non riflettono ancora la diminuzione delle tariffe elettriche, calate in media del 27% sulla scia della riduzione della domanda di gas fossile a marzo.

Ma la discesa dei costi elettrici, in combinazione con un’inflazione ancora elevata e gli aumenti dei tassi di interesse, dovrebbero determinare una crescita molto più contenuta del fotovoltaico residenziale rispetto a quella sbalorditiva registrata lo scorso anno, secondo Wood Mackenzie.

Nel primo trimestre del 2023, il Regno Unito ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi sette anni per quanto riguarda le installazioni fotovoltaiche domestiche, raddoppiate rispetto al 1° trimestre 2022.

“Riteniamo che ciò sia dovuto in parte allo smaltimento dell’arretrato del 2022, quando sono stati segnalati tempi di attesa fino a un anno. Se questo ritmo continuerà, la capacità installata di impianti fotovoltaici residenziali nel fotovoltaico UK crescerà di almeno il 60% nel 2023”, hanno scritto gli analisti.

Nel frattempo, la Romania è diventata uno dei principali mercati emergenti del fotovoltaico distribuito in Europa.

Si prevede che raggiungerà 6,5 GW di capacità fotovoltaica distribuita cumulativa entro il 2027, grazie a un programma di sovvenzioni da 610 milioni di euro che sosterrà 150.000 installazioni domestiche, determinando una crescita del 112% su base annua, spiega la società di consulenza nelle sue previsioni sul mercato residenziale dell’Europa orientale nel 2023.

