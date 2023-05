È possibile immaginare un sistema elettrico basato sui sistemi di accumulo elettrochimici?

Se ne è discusso durante l’edizione 2023 del ForumTech di Italia Solare, l’appuntamento di informazione e aggiornamento tecnologico dedicato agli operatori del settore che si è tenuto a Rimini Fiera parallelamete all’evento fieristico e convegnistico dedicato alle energie per la transizione energetica sostenibile “K.EY”.

Di seguito i video integrali delle diverse sessioni.

Sessione 1 – È possibile immaginare un sistema elettrico basato sui sistemi di accumulo elettrochimici?

Moderazione a cura di Fabio Zanellini, coordinatore GdL Sistemi di Accumulo, Italia Solare

Keynote speech: Leonardo Setti | Energia per l’Italia

Interventi delle aziende – Le configurazioni dei sistemi di accumulo nei vari segmenti di mercato

La sessione affronta gli aspetti tecnici e ambientali che vanno tenuti in considerazione in fase di configurazione di un sistema di accumulo (anche in retrofit) nei vari segmenti di mercato: residenziale, industriale & commerciale, utility scale e comunità energetiche.

C&I Storage: aspetti tecnici| Riccardo Filosa, Sales Director della Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi SpA

aspetti tecnici| Riccardo Filosa, Sales Director della Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi SpA Non solo CER | Vito Zongoli, Managing Director SENEC

| Vito Zongoli, Managing Director SENEC Segmento residenziale | Ignazio Borelli, Resp. Commerciale Energy

| Ignazio Borelli, Resp. Commerciale Energy Segmento utility scale | Stefano Domenicali, Vicepresidente e Managing Director di Ingeteam

Sessione parallela 2.1 – Il ciclo di vita dei moduli fotovoltaici: tecnologia, materiali, certificazioni, prezzi e approvvigionamenti, montaggio, manutenzione, riutilizzo e riciclo

Moderazione a cura di Emiliano Bellini e Lara Morandotti PV Magazine

Prezzi e approvvigionamenti | Andrea Parrini, Consigliere ITALIA SOLARE e Co-fondatore e CTO di PM Service

| Andrea Parrini, Consigliere ITALIA SOLARE e Co-fondatore e CTO di PM Service Le certificazioni dei moduli. Best practice e ruolo del distributore | Battista Quinci, Presidente e CEO di Energia Italia

| Battista Quinci, Presidente e CEO di Energia Italia Identificare il degradamento dei moduli FV | Federico Lusso, responsabile After-Sales per la divisione Distribuzione di LONGi Europe

| Federico Lusso, responsabile After-Sales per la divisione Distribuzione di LONGi Europe La gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici – obblighi, criticità e opportunità per Produttori, Importatori, Installatori e Gestori di impianti, alla luce delle normative Rifiuti, RAEE e GSE | Andrea Bizzi, Head of operations ERP Italia

Sessione parallela 2.2 – O&M: fine vita, componentistica, digital tools

Moderazione a cura di Sergio Matalucci PV Magazine

Le sfide dell’O&M in Italia nel complesso contesto post-pandemico | Annarita Mitola, Consigliere di ITALIA SOLARE e coordinatrice del GDL O&M

| Annarita Mitola, Consigliere di ITALIA SOLARE e coordinatrice del GDL O&M Gestione efficiente del fine vita dei pannelli fotovoltaici: geolocalizzazione e tecnologie per il trattamento | Valentina Negri, Resp. di Direzione COBAT RAEE e Valeria De Napoli, Resp. Area produttori COBAT

| Valentina Negri, Resp. di Direzione COBAT RAEE e Valeria De Napoli, Resp. Area produttori COBAT Il ruolo della componentistica. Piccoli componenti, grande impatto | Marco Mattia, Responsabile di Business – Renewable Energy Stäubli Italia

| Marco Mattia, Responsabile di Business – Renewable Energy Stäubli Italia Il Controllo Centrale di Impianto secondo la CEI 0-16 | Fulvio Ferrari, Founding Partner di HigecoMore.

