I supermercati di Conad Adriatico saranno presto in grado di produrre circa il 50% dell’energia di cui hanno bisogno, grazie a più di 4 MW di impianti fotovoltaici progettati, installati e gestiti da Engie Italia.

L’accordo tra il gruppo energetico e uno dei primari operatori in ambito GDO riguarda 21 supermercati a marchio Conad situati in Puglia (9 punti vendita), Abruzzo (8) e Marche (4).

Il programma di investimenti prevede la realizzazione di impianti “chiavi in mano” su immobili di proprietà Conad, nel dettaglio: 10 Conad, 1 Conad Superstore, 4 Spazio Conad, 4 Todis, 1 centro commerciale e 1 magazzino logistico.

Gli impianti fotovoltaici, con una potenza complessiva pari a 4,3 MW e taglie dai 100 kWp a 1 MWp, saranno tutti destinati all’autoconsumo. Saranno installati, in totale, oltre 10.000 pannelli, che entreranno progressivamente in funzione entro il 2024.

Engie ha curato ogni aspetto degli impianti, dalla progettazione alla gestione.

Sono diverse le aziende in Italia che si sono affidate a Engie per lo sviluppo di progetti nelle fonti rinnovabili; l’azienda conta, infatti, oltre 200.000 pannelli fotovoltaici installati per una capacità complessiva di 80 MW.

