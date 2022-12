Installare più rapidamente il fotovoltaico in Europa, con progetti rispettosi della natura e in grado di favorire la partecipazione di cittadini e comunità locali.

Questa la principale richiesta di un gruppo di associazioni (Birdlife, CEE Bankwatch Network, CAN Europe, European Environmental Bureau, EuroNatur e SolarPower Europe), in un documento congiunto su come accelerare la realizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.



Si raccomandano le seguenti 7 azioni per raggiungere lo scopo:

s alvaguardare un obiettivo minimo del 45% di fonti rinnovabili per il 2030 a livello Ue e puntare a un traguardo ancora più ambizioso;



designare rapidamente le aree prioritarie a minore impatto ambientale in cui realizzare impianti FV;



assegnare più personale qualificato per il rilascio dei permessi a livello locale e nazionale;

semplificare le procedure, in particolare per il fotovoltaico integrato negli edifici;

rendere la rete elettrica un elemento essenziale di cui tenere conto per la pianificazione e il rilascio delle autorizzazioni;

garantire che sia attuata la legislazione ambientale esistente;

coinvolgere i cittadini e le comunità locali nella transizione energetica.

Di recente, ricordiamo, SolarPower Europe ha pubblicato le linee guida per realizzare progetti fotovoltaici sostenibili dal punto di vista ambientale, puntando non solo a massimizzare la resa energetica, ma anche a ottenere benefici ecologici: preservare gli habitat naturali, rigenerare terreni incolti o abbandonati, integrare la produzione di energia con attività agricole e/o di allevamento (agrovoltaico).

