Upskilling e reskilling dei professionisti Energy: anche quest’anno si aprono le iscrizioni per la nuova edizione del percorso executive della business school del Politecnico di Milano.

Rinnovabili, efficienza energetica, digital energy, mobilità sostenibile: queste sono solo alcuni dei fenomeni che oggi stanno modificando l’ecosistema imprenditoriale e legislativo.

Un processo di cambiamento che da ormai 15 anni pone i professionisti nell’esigenza di dover aggiornare le proprie competenze e individuare nuovi strumenti per far fronte alla trasformazione del sistema Energy.

Per dare un supporto concreto alle imprese, ma soprattutto per offrire a manager e imprenditori una finestra di nuove opportunità di carriera, anche quest’anno riparte il Percorso Executive in Energy Management, il programma di POLIMI Graduate School of Management.

Il percorso formativo, ideato sulla base delle reali esigenze degli operatori del settore, è strutturato in modo da garantire l’aggiornamento professionale indispensabile per tenere il passo con l’evoluzione di mercati, tecnologie e delle normative.

Il piano di studi è sviluppato in formato part-time verticale (moduli da 2 giorni consecutivi una volta al mese) per concedere la massima flessibilità e permettere ai partecipanti di applicare quanto appreso in aula direttamente nel proprio quotidiano lavorativo.

Mercoledì 21 settembre si terrà la presentazione della nuova edizione 2022 prevista a novembre.

L’evento gratuito è aperto a tutte le persone interessate a investire nella propria crescita professionale. Il webinar sarà condotto dal Prof. Vittorio Chiesa – Presidente POLIMI GSoM e direttore del Percorso Executive – e vedrà anche la testimonianza di un ex studente che racconterà la sua esperienza e il valore aggiunto del corso per la sua carriera.

Per partecipare alla presentazione online, sarà sufficiente iscriversi tramite la pagina dell’evento o contattando il team dedicato all’indirizzo executive@gsom.polimi.it.

