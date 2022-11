Non c’è il rinvio di 6 mesi chiesto da Governo e Parlamento, ma slitta comunque di 3 mesi la fine della maggior tutela per le microimprese elettriche.

Con delibera 586/2022 l’Arera ha infatti fissato al primo aprile 2023 l’avvio del servizio a tutele graduali per le imprese e i clienti non domestici (come i condomini) con punti di prelievo in bassa tensione sotto ai 15 kW; uno slittamento deciso per motivi tecnici, a seguito dei ritardi dovuti all’attacco hacker ai siti di Gse e Acquirente Unico, si spiega.

Tra il primo gennaio 2023 e il 31 marzo 2023, i clienti delle categorie citate che ancora non avranno scelto un venditore del mercato libero, saranno serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo così la continuità della fornitura, dispone la delibera.

In questo periodo i clienti interessati non potranno chiedere il rientro in tutela se già titolari di un contratto sul libero.

