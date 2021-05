Anche Fincantieri si proietta con più forza nel business delle batterie al litio.

Fincantieri SI (società controllata di Fincantieri), informa una nota, ha costituito una joint-venture con Faist Electronics, battezzata Power4Future, dedicata alla produzione di batterie al litio, altamente strategiche in molteplici settori industriali.

Si prevede di arrivare a una capacità produttiva cumulata di oltre 2 GWh nei prossimi cinque anni.

La collaborazione industriale, precisa la nota, prevede la realizzazione di un sito per la produzione di batterie, per poi curare la progettazione, l’assemblaggio, la commercializzazione e i servizi di post vendita relativi a moduli e gruppi batteria, inclusi i dispositivi di controllo come il Battery Management System (BMS) e i sistemi ausiliari, come quelli antincendio e di condizionamento per i sistemi stazionari completi.

Fincantieri SI, spiega la nota, è leader nell’integrazione di sistemi di propulsione elettrica e di impianti elettromeccanici complessi nel segmento marino (cold ironing) e terrestre, mentre Faist Electronics è specializzata nello sviluppo e fornitura di sistemi completi di accumulo di energia elettrica.

Power4Future, termina la nota, intende proporsi come partner di riferimento in diversi mercati: automotive (soprattutto veicoli commerciali), telecomunicazioni, industrie (ad esempio per le macchine di movimentazione), oltre che nei settori dello storage energetico marino e terrestre.

Potrebbe interessarti anche: